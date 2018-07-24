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Динамо Мінськ орендувало Корзуна

11:58 526 Читать на русском
Динамо Мінськ орендувало Корзуна
Нікіта Корзун / фото: Динамо Мінськ

Півзахисник київського Динамо Нікіта Корзун повертається у мінське Динамо.

Динамо Мінськ на своєму офіційному сайті оголосило про оренду півзахисника киян Нікіти Корзуна.

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Орендна угода розрахована на один сезон. Корзун вже виступав у складі мінських динамівців з 2012 по 2015 роки та встиг стати двічі срібним та бронзовим призером білоруського чемпіонату.

У минулому сезоні УПЛ Корзун зіграв 8 матчів за киян. Раніше повідомлялось, що Нікіта може продовжити кар'єру у чемпіонаті Нідерландів.

Нагадаємо, Корзун перейшов у Динамо Київ взимку 2016 року саме з мінського Динамо, однак, білорус так і не зміг виграти конкуренцію за місце у стартовому складі динамівців з Києва.

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