Нойок розповів, чому покинув Динамо Мінськ

Півзахисник і капітан мінського Динамо Олександр Нойок пояснив, чому вирішив піти з білоруської команди.

"У мене контракт був розрахований до кінця цього сезону. Але з пропозицією продовжити його з боку Динамо не зверталися. А так, у нас з клубом була домовленість, що граю до закриття трансферного вікна. І за цей час агент підшукує варіант, який влаштовує всі сторони.

Нойок покинув Динамо Мінськ

У нинішній ситуації ми вирішили, що мені краще піти. Ось і довелося покинути клуб. Сподіваюся, я допоміг Динамо. Я провів тут два хороших роки. Динамо стало для мене як сім'я. Відчував себе комфортно. Отримував задоволення. Якби надійшла конструктивна пропозиція про продовження контракту, то ми б сіли і поговорили – було б над чим подумати.

Чи залишусь у Білорусі? Не думаю. А взагалі, не знаю, як життя повернеться. Точно не можу сказати нічого. Все може бути", – цитує Нойока pressball.by.