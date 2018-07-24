Динамо Минск арендовало Корзуна

Полузащитник киевского Динамо Никита Корзун возвращается в минское Динамо.

Динамо Минск на своем официальном сайте объявило об аренде полузащитника киевлян Никиты Корзуна.

Динамо отдало Коваля в аренду в Аль-Фатех

Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Корзун уже выступал в составе минских динамовцев с 2012 по 2015 годы и успел стать дважды серебряным и бронзовым призером белорусского чемпионата.

В прошлом сезоне УПЛ Корзун сыграл 8 матчей киевлян. Ранее сообщалось, что Никита может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

Напомним, Корзун перешел в Динамо Киев зимой 2016 именно из минского Динамо, однако, белорус так и не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе динамовцев из Киева.

Нойок рассказал, почему покинул Динамо Минск