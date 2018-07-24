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Динамо Минск арендовало Корзуна

12:00 53 Читати українською
Динамо Минск арендовало Корзуна
Никита Корзун / фото: Динамо Минск

Полузащитник киевского Динамо Никита Корзун возвращается в минское Динамо.

Динамо Минск на своем официальном сайте объявило об аренде полузащитника киевлян Никиты Корзуна.

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Арендное соглашение рассчитано на один сезон. Корзун уже выступал в составе минских динамовцев с 2012 по 2015 годы и успел стать дважды серебряным и бронзовым призером белорусского чемпионата.

В прошлом сезоне УПЛ Корзун сыграл 8 матчей киевлян. Ранее сообщалось, что Никита может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.

Напомним, Корзун перешел в Динамо Киев зимой 2016 именно из минского Динамо, однако, белорус так и не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе динамовцев из Киева.

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