У минулому турі Прем'єр-ліги Динамо розійшлося безгольовою нічиєю з Металістом 1925 і втратило можливість піти на зимову перерву в статусі другої команди чемпіонату. Ба більше, Зоря потіснила киян взагалі на 4 місце, але у випадку навіть нічиєї "біло-сині" поверталися в топ-3. Перемога ж дозволяла динамівцям зрівнятися за очками із Шахтарем, однак у "гірників" ще дві гри в запасі.

Металіст після непоганого старту сезону серйозно здав – пауза настає для харків'ян дуже вчасно. Команда Олега Ратія розмістилася на 10 місці, але не забивала вже майже 400 хвилин і не перемагала у 7-ми останніх матчах – 3 нічиї і 4 поразки. Не дивно, що на домашній арені Динамо вважалося явним фаворитом.

Динамо – Металіст: онлайн-відеотрансляція матчу

Мірча Луческу не здивував стартовим складом. У воротах з'явився Бущан, четвірку оборонців склали Кендзьора, Забарний, Попов та Вівчаренко. Сидорчук і Шепелєв діяли в центрі поля, а Буяльський, Циганков і Лонвейк підтримували Ваната в атаці. У Металіста вийшли 5 номінальних захисників – план Олега Ратія був чітко зрозумілим.

На відміну від матчу Зоря – Минай, який зіграли у неділю, газон стадіону Динамо імені Лобановського сьогодні був у відмінному стані. Снігового покриву, який заважав футболістам грати, вже не було, а поєдинок розпочався з атак Динамо. Перший напівмомент від киян вже другій хвилині – Шепелєв виборов м'яч, Сидорчук класно віддав у штрафний, але Лонвейк і Ванат не розібралися, хто мав йти на м'яч. Металіст у дебюті гри запам'ятався хіба що двома прострілами Книша з правого флангу, які не знайшли адресата.

Динамо активно використовувало фланги. Черговий ривок Циганкова крізь кількох суперників завершився неточним пасом на Ваната, а Кендзьора заліз у офсайд у момент скидки на Циганкова. Лонвейк заробив потенційно гострий штрафний, який дуже невдало виконав Шепелєв. На 17-й хвилині кияни створили найкращий момент. Лонвейк фантастично закинув з глибини на Циганкова, проте лідер Динамо не зумів обробити доволі простий м'яч, перебуваючи наодинці перед кіпером Металіста.

Тут же Сидорчук заробив право на штрафний з півкола перед карним майданчиком. Танковський ціною жовтої картки зупинив капітана Динамо і, як з'яувалося, прогадав. До м'яча підійшли Циганков і Буяльський. Перший пробіг і змусив кіпера зробити крок убік, а Віталій потужно вистрелив у воротарський кут. Назад кіпер повернутися вже не встиг – хитрий розіграш стандарту став гольовим. На 20-й хвилині рахунок став 1:0, а Буяльський забив свій 10-й гол в УПЛ 2022/23.

Гол не змінив сценарію гри. Металіст в атаку, як і раніше, не ходив, а Динамо подвоїло свою перевагу. Костик врятував харків'ян після удару Лонвейка, але відклав взяття воріт буквально на кілька секунд. Кияни розіграли кутовий, Циганков подав, Клименчук, вибиваючи, влучив у Ваната, від якого м'яч влетів у сітку. Пощастило форварду Динамо, але такий момент теж треба вміти знайти. 2:0 на 29-й хвилині.

"Біло-сині", попри впевнену перевагу, продовжили атакувати. Циганков зі штрафного перевірив на міцність стінку, а Ванат пробив у воротаря. Металіст нагадав про себе тільки на 35-й хвилині Бущан невдало зіграв на виході, ледь не травмувавши Сидорчука. По м'ячу кіпер Динамо не влучив, але й "жовто-сині" не змогли переправити його у сітку. До кінця першого тайму обидві команди взяли паузу, а вартих уваги моментів більше не було. 2:0 – Динамо здобуло комфортну перевагу після 45-ти хвилин завдяки двом голам зі стандартів.

Другий тайм теж розпочався з атак господарів. Забарний навіть наважився на дриблінг у чужому штрафному – не пройшло. Підопічні Луческу практично не виходили з половини поля харків'ян, але з моментами довелося зачекати – без гостроти біля воріт Костика. З часом Металіст зумів перейти на половину поля Динамо і трохи погратися у контроль м'яча, однак Бущан теж у гру не вступав. Лише на 63-й хвилині виник дійсно класний шанс. Швидка атака Динамо з кількома перпасовками завершилася потужним ударом Кендзьори в дальній кут. Костик ногою зумів відбити м'яч.

Луческу випустив Кулача замість Ваната, залишивши Бєсєдіна в запасі. Владислав одразу міг забивати, але вчасний вихід Костика з воріт врятував харків'ян. Лише на 73-й хвилині Георгій Бущан по-справжньому вступив у гру. Каплієнко потужно пробив з ходу у ближній кут – кіпер киян став на шляху м'яча.

На 76-й хвилині Динамо довело рахунок до розгромного. Цей гол став окрасою поєдинку. Кияни виконали чимало передач поспіль, перевели м'яч з лівого на правий фланг, повернули його в центр, де Циганков обігрався з Кендзьорою і в падінні від стійки поклав у дальній кут. Просто розкішно! Це була масна крапка від киян.

3:0 – Динамо здобуло заслужену за всіма статтями перемогу в останньому матчі року. Кияни набрали 30 очок і наздогнали Шахтар, який має два матчі в запасі та посідає друге місце завдяки кращій різниці голів. Металіст залишився на 10-й позиції, продовживши чорну серію – 8 матчів без перемог, а безгольова серія харків'ян наближається до 500 хвилин.

Луческу не винен: якби не війна, цих гравців не було б у Динамо ніколи