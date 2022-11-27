Зоря та Минай не змогли виявити сильнішого в матчі 15-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Зоря – Минай на "Футбол 24".

Зоря мала класний момент на 18 хвилині, але Батагов ударом з лівої поцілив у поперечку. Забити вдалось у другому таймі – Бражко пробив з-за меж штрафного, а голкіпер не зміг впоратись з ударом. Втім, Минай відігрався у компенсований час – Твердохліб врятував нічию.

Зоря на засніженому полі втратила перемогу в компенсований час, але потіснила Динамо з третього місця УПЛ

Таким чином, Зоря набрала 27 очок та піднялась на третє місце, обігнавши Динамо завдяки кращій різниці, а Минай залишився на 11 позиції з 14 пунктами.