Остання гра у 2022 році як для харків'ян, так і для киян. Поєдинок мали зіграти ще у жовтні, але перенесли через масовані обстріли Києва. Поточний рік став невдалим для команди Луческу, яка не змогла вийти у груповий турнір ЛЧ, посіла останнє місце в Лізі Європи, а в УПЛ посідає лише 4 позицію. Перемога над Металістом дозволить "біло-синім" піднятися на третю сходинку, але Зоря матиме гру в запасі. У минулому турі Динамо втратило очки з Металістом 1925, не забивши пенальті.

Динамо – Металіст: анонс матчу УПЛ

Харків'яни останнім часом теж не вражають. Команда Олега Ратія посідає 10 місце турнірної таблиці (16 балів), але не може виграти вже у 7-ми матчах УПЛ. При цьому Металіст не забиває у ворота суперників майже 400 хвилин.

Онлайн-відеотрансляція матчу Динамо – Металіст доступна в цій новині. За основними подіями гри, яка стартувала о 14:00, можна стежити в онлайні "Футбол 24".

Стартові склади на матч Динамо Київ – Металіст:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Вівчаренко – Сидорчук, Шепелєв – Циганков, Буяльський, Лонвейк – Ванат

Металіст: Костик – Книш, Мизюк, Порох, Клименчук, Каплієнко – Багачанський, Танковський – Рязанцев, Картушов – Прядун

Онлайн-трансляція матчу Динамо – Металіст 30 листопада 2022