"Це буде цікаве протистояння. Якщо перед Суперкубком фаворитом було Динамо, то зараз – Шахтар. Як швидко все може змінитися за тиждень.

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"Гірники" дуже добре відіграли проти Інтера. Могли програти, могли й виграти, але організація гри була на хорошому рівні.

Динамівці мене здивували, я думав, що вони сміливіші. Вони вже другий сезон поспіль грають у груповому етапі Ліги чемпіонів. Немає права команда, що не вперше виступає у Лізі чемпіонів, програвати 0:5. Розумію та віддаю належне, що це Баварія, яка може будь-кому забити і 5, і 7, і 9.

Психологічна перевага на боці Шахтаря. Втім, Мірча Луческу – дуже досвідчений тренер, який зробить правильні висновки. Думаю, що в неділю буде дуже обережна гра. Хто заб’є перший, той матиме більші шанси на успіх. Як це було в поєдинку за Суперкубок України. Спрогнозую, що матч завершиться внічию. Цей результат радше на користь Динамо, яке збереже відрив у три очки. Щоб втратити його, потрібно двічі зіграти внічию. Ще потрібно знайти дві команди в чемпіонаті України, які здатні не програти киянам.

Якщо Динамо виграє, то вже можна буде говорити про фаворитизм у плані чемпіонства. Якщо ж переможе Шахтар, то вся історія починається з початку. Тоді буде дуже цікаво", – сказав Циганик у коментарі РБ.

Нагадаємо, Класичне відбудеться вже сьогодні, 3 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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