"Думаю, що великі поразки від Шахтаря у Суперкубку України і від Баварії у груповому турнірі Ліги чемпіонів все ж позначилися на психологічному стані динамівців. Подивимося, чи вміють підопічні Mірчі Луческу тримати удар. Якщо вони знову не продемонструють бажання стрибнути вище голови, то їм чергового розгрому від "гірників" не уникнути. Хоча раніше саме динамівці завжди відрізнялися мотивацією в боях з Шахтарем, але нещодавно у Суперкубку України стався збій.

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До слова, останнім часом почала барахлити і динамівська оборона, яка на початку сезону діяла досить злагоджено. Втім, в неділю київським захисникам буде простіше відбиватися через відсутність травмованого лідера нападу донеччан Лассіни Траоре. Однак їм не варто заспокоюватися, у "гірників" є кому забивати, особливо якщо будуть проходити паси врозріз. А ось чемпіону у важливих поєдинках дуже важко даються гольові моменти, не кажучи вже про реалізацію. Згадаймо матчі з Бенфікою, Шахтарем та Баварією.

Тим не менш, думаю, що Mірча Луческу скрупульозно попрацював над помилками, і динамівці знову постануть боєздатною командою. Нас чекає битва принципових суперників, в якій складно комусь віддати перевагу", – сказав Гецко у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, битва між Динамо та Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 3 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 19:30.

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