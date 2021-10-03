Як же швидко все змінюється в українському футболі! Перед матчем за Суперкубок ніхто не сумнівався у флагманстві Динамо та його найвищих шансах на чемпіонство – навіть Роберто Де Дзербі неодноразово натякав на це. Пройшло 10 днів – Динамо розгромно програло суперкубкове Класичне й зазнало жорсткого побиття у Мюнхені, а Шахтар розписав круту нічию з Інтером і отримав прекрасну нагоду вийти на першу позицію в УПЛ. Зараз "гірники" відстають від киян на три залікових бали, а разі рівності очок все вирішуватиме статистика особистих зустрічей.

Динамо – Шахтар: прогноз на суперматч УПЛ

Втім, для цього необхідно перемогти Динамо в чемпіонаті. Мірча Луческу очікувано списав поразку саме на брак емоцій – мовляв, команда вже все виграла й все довела, а на такі непотрібні турніри налаштуватись важко. Шахтарю дійсно той матч був важливішим, однак головний тренер "біло-синіх" відчутно нервує. Він прекрасно розуміє, що причина невдач його підопічних полягає не лишень у психології.

Останні поєдинки продемонстрували вразливість Динамо, яку протягом року в Україні ніхто не міг перевірити. Кияни в топ-матчах звикли сідати в низький блок, грамотно сповільнюючи атаки суперника й накриваючи основні канали його дистрибуції – так, чемпіони в першому таймі невдалого Класичного круто перекрили дихання Майкону, а "гірники" при відчутній перевазі в контролі м'яча не заходили в штрафний. Схожа історія спостерігалася і з Бенфікою, і з Баварією в перші 10 хвилин. Втім, після першого ж пропущеного голу Динамо доводиться розкриватись – і тут вже опоненти починають розривати підопічних Мірчі Луческу.

Румунський наставник налаштовував свою команду під обережний стиль гри з мінімумом ризиків. Він прекрасно розумів, що розмін контратаками для "біло-синіх" – це деструктивна історія, яка дає супернику простір. Протягом року обережність киян працювала практично безвідмовно, провалюючись тільки у матчах з європейськими топами, однак зараз динамівців почали читати. Чемпіона накривають високим інтенсивним пресингом, вимикаючи канали виходу з оборони через центрхава – і Динамо починає нервувати, пропускаючи необов'язкові голи й розвалюючись.

Попри ці мінуси, варто не забувати, що динамівці в поточному розіграші УПЛ являють собою найкращу атаку й найкращу оборону – як за очікуваними, так і за реальними показниками. У них вищий середній xG удару й краща ефективність боротьби, хоча в інтенсивності Шахтар не поступається. Взагалі, за більшістю цифр колективи йдуть рівно, випереджаючи один одного за кількома показниками на дещицю.

Донеччани після розгромної перемоги в Суперкубку та нічиєї з Інтером почали вигідно вирізнятись на тлі Динамо. Особливо фанатів вразив поєдинок у ЛЧ, адже від "гірників" очікувався "автобус" та нервові 0:0 з купою моментів міланців – Шахтар же зіграв проти "нерадзуррі" на рівних, а в другому таймі підопічні Роберто Де Дзербі взагалі працювали з позиції сили. Круто? Безумовно, однак переоцінювати цей успіх не варто.

В цих двох матчах "помаранчево-чорні" не показали принципового прогресу в своєму футболі. Вийшло навіть навпаки – італійському алленаторе довелося трішки спростити гру своїх підопічних, відмовившись від сміливих виходів з оборони через центр поля й повернувши латералів у високі позиції при початку атак. Донеччани відкотилися до більш звичних зв'язків часів Луїша Каштру, однак ключової проблеми ці перестановки не вирішили. Шахтар як був слабким у завершальній фазі атак, так і залишився.

До випадкового голу Траоре в Суперкубку "гірники" володіли ініціативою, катаючи м'яч у високому темпі й маючи 11 позиційних атак, однак жодна не дійшла до удару. Та і дотиків у штрафному було всього три. За 30 хвилин. З Інтером історія повторювалась – Шахтар тримав контроль над двома третинами поля, нічого не дозволяючи супернику, однак більшість спроб загострення виявились банальними й невиразними. Між тим, оборона у Динамо теж потужна, а експерта з реалізації ситуативних моментів – Траоре – у команди вже немає.

Кадрова ситуація

Травмовані: Попов, Буяльський, Кулач, Рамірес – Траоре, Дентінью, Фернандо

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Динамо – Шахтар

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Забарний, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Андрієвський, Де Пена – Гармаш

Шахтар: Пятов – Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Майкон – Тете, Алан Патрік, Соломон – Педрінью

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Динамо підійде до цього поєдинку дуже злим, адже останні два тижні виявились для киян важкими. Та і ризики в сьогоднішньому Класичному вищі – Шахтар ризикує залізти на вершину УПЛ, а скидувати його вниз доведеться дуже довго..Зрештою, варто не забувати і про бажання взяти реванш за розгром.

Але чи здатні команди перемогти? Тут є великі питання. Шахтар залишився без Траоре, на якому трималася основна робота по конвертації моментів у голи – "гірники" більше за інших залежні від наявності якісного форварда попереду. Без нього футбол донеччан перетворюється у ватокат, в якому є усе, крім вривань у штрафний та моментів. Власне, навіть з Траоре в основі Шахтар мав серйозні проблеми з позиційним наступом (Минай та Олександрія не дадуть збрехати), а тут доведеться розкривати блок Динамо.

Кияни ж підходять до зустрічі без Буяльського. Це – катастрофічна втрата, адже саме його переміщення дають киянам правильну горизонтальність гри. З Віталієм у основі підопічні Мірчі Луческу тримають центр мертвою хваткою й плетуть круті комбінації в завершальній фазі атак, розкриваючи оборону суперника через пас, а от без нього футбол стає вертикальнішим і більш прогнозованим. Шапаренко у Суперкубку теж виглядав невиразно, а на Андрієвського в якості плеймейкера особливо ніхто й не сподівався.

Втім, немає сумнівів, що Динамо здатне стримати наступ атаки Шахтаря без Траоре. Між тим, нічия цілком влаштує киян, адже донеччани залишаться позаду на дистанції в три очки. Мірча Луческу достатньо прагматичний коуч, аби в якийсь момент взяти й перейти на збереження "мирової".

Букмекери не бачать явного фаворита у зустрічі. Не бачимо його і ми. Найбільш вірогідним підсумком поєдинку здається нічия.

Динамо не заслуговує критики, або Чому такі матчі нікому не потрібні: аналізуємо гегенпресинг і 0:5 без емоцій