"Это будет интересное противостояние. Если перед Суперкубком фаворитом было Динамо, то сейчас – Шахтер. Как быстро все может измениться за неделю.

Гецко указал на единственный фактор, который может помочь Динамо обыграть Шахтер

"Горняки" очень хорошо сыграли против Интера. Могли проиграть, могли и выиграть, но организация игры была на хорошем уровне.

Динамовцы меня удивили, я думал, что они смелее. Они уже второй сезон подряд играют в групповом этапе Лиги чемпионов. Не имеет права команда, которая не впервые выступает в Лиге чемпионов, проигрывать 0:5. Понимаю и отдаю должное, что это Бавария, которая может любому забить и 5, и 7, и 9.

Психологическое преимущество на стороне Шахтера. Впрочем, Мирча Луческу – очень опытный тренер, который сделает правильные выводы. Думаю, что в воскресенье будет очень осторожная игра. Кто забьет первый, тот будет иметь больше шансов на успех. Как это было в поединке за Суперкубок Украины. Спрогнозирую, что матч завершится вничью. Этот результат скорее в пользу Динамо, которое сохранит отрыв в три очка. Чтобы растерять его, нужно дважды сыграть вничью. Еще нужно найти две команды в чемпионате Украины, которые способны не проиграть киевлянам.

Если Динамо выиграет, то уже можно будет говорить о фаворитизме в отношении чемпионства. Если же победит Шахтер, то вся история начинается сначала. Тогда будет очень интересно", – сказал Цыганык в комментарии РБ.

Напомним, Классическое состоится уже сегодня, 3 октября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 19:30.

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