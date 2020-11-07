Динамо та Шахтар здали чергові тести на наявність коронавірусу перед очною зустріччю у центральному матчі 9-го туру УПЛ.

Серед гравців Шахтаря не було виявлено жодних хворих на COVID-19 перед першим Класичним у поточному чемпіонаті України.

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А от Динамо зазнало ще двох втрат перед центральним матчем УПЛ. За інформацією meta-ratings, коронавірус виявили у Шепелєва та Лєднєва, які приєднались до Цітаішвілі, Гармаша, Дуелунда, Караваєва, Белуце, Шапаренка, Бущана, Бойка та Миколенка на карантині.

Нагадаємо, матч Динамо – Шахтар відбудеться вже завтра, 8 листопада. Початок Класичного о 17:00.

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