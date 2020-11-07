Динамо и Шахтер сдали очередные тесты на наличие коронавируса перед очной встречей в центральном матче 9-го тура УПЛ.

Среди игроков Шахтера не было обнаружено больных COVID-19 перед первым Классическим в текущем чемпионате Украины.

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А вот Динамо потерпело еще две потери перед центральным матчем УПЛ. По информации meta-ratings, коронавирус обнаружили у Шепелева и Леднева, которые присоединились к Цитаишвили, Гармашу, Дуэлунду, Караваеву, Бэлуцэ, Шапаренко, Бущану, Бойко и Миколенко на карантине.

Напомним, матч Динамо – Шахтер состоится уже завтра, 8 ноября. Начало Классического в 17:00.

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