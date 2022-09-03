Сезон 2022/23 вже увійде в історію Динамо як один з найгірших в історії.

Вперше за час Незалежності України Динамо розпочало сезон з двох поразок у чемпіонаті, повідомляє журналіст Вадим Скічко.

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Подібна ситуація була і в сезоні 2007/08 під керівництвом Анатолія Дем'яненка. Тоді кияни не змогли здобути перемогу в 5-ти стартових матчах чемпіонату. В підсумку, Динамо посіло другу сходинку, відставши від Шахтаря на 3 очки.

Зазначимо, що Динамо вже програло у 2-х поспіль поєдинках – розгромна поразка від СК Дніпро-1 (0:3) та фіаско у грі з Зорею (2:3). Наразі кияни разом з Рухом та Ворсклою перебувають на дні турнірної таблиці.

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