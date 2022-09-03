Сезон 2022/23 уже войдет в историю Динамо как один из самых плохих в истории.

Впервые за время Независимости Украины Динамо начало сезон с двух поражений в чемпионате, сообщает журналист Вадим Скичко.

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Похожая ситуация была и в сезоне 2007/08 под руководством Анатолия Демьяненко. Тогда киевляне не смогли одержать победу в 5-ти стартовых матчах чемпионата. В итоге Динамо заняло второе место, отстав от Шахтера на 3 очка.

Отметим, что Динамо уже проиграло в 2-х подряд поединках – разгромное поражение от СК Днепр-1 (0:3) и фиаско в игре с Зарей (2:3). В настоящее время киевляне вместе с Рухом и Ворсклой находятся на дне турнирной таблицы.

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