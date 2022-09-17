Пап Тьяв, тренер збірної Сенегалу з гравців, які виступають лише в Африці, поділився враженнями від гри півзахисника Динамо Самби Діалло.

"Виступ Самби Діалло мене вразив. Він став найкращим бомбардиром і найкращим гравцем на дуже високому рівні. Знімаю капелюха перед ним, оскільки він довгий час не грав. Я вітаю тренера Маліка Дафа за те, що він зробив ставку на нього.

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Він може стати чудовим нападником головної команди Сенегалу у майбутньому. У нього є величезний простір для вдосконалення. Він показав це ще в Юнацькій лізі УЄФА. Сенегал має велику спадкоємність у U-20, U-23 та місцевій команді. Необхідно просто правильно використовувати це", – цитує Тьява LeQuotidien.

Нагадаємо, Діалло у статусі капітана молодіжної збірної допоміг Сенегалу здобути перемогу у Кубку UFOA A U20 (ставши найкращим гравцем і бомбардиром турніру) та пробитись до фінальної фази наступного Кубка африканських націй у категорії U-20.

Пап Тьяв виступав за збірну Сенегалу з 2001 по 2003 роки (у 16 матчах забив 5 голів). У 2002-му він переможним асистом виводив національну команду в історичний чвертьфінал чемпіонату світу.

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