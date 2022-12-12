"Цей рік був важким, але насиченим для всіх нас. Ми мали непогані шанси поборотися за трофей у Юнацькій лізі УЄФА, але війна внесла свої корективи, і на перший план вийшла допомога нашій країні. Тому було зіграно низку благодійних матчів на підтримку України та ЗСУ.

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За період, проведений у першій команді, я зрозумів, наскільки важлива швидкість мислення та прийняття рішення у сучасному футболі", – цитує Царенка офіційний сайт Динамо.

Нагадаємо, Динамо U-19 впевнено пройшло груповий етап Юнацької ліги УЄФА, зупинившись за крок до фіналу – у півфіналі кияни поступились Валенсії у серії пенальті. Царенко у поточному сезоні двічі зіграв за головну команду – обидва рази у матчах проти Бенфіки.

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