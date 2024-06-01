Роналду дуже болісно пережив поразку в фіналі Кубка Короля – його Аль-Наср поступився в серії пенальті Аль-Хілялю. Португалець ліг на газон і розплакався, а одноклубники та співробітники клубу намагались його заспокоїти.

Роналду розплакався після поразки у фіналі Кубка Короля – зворушливі кадри

"Кріштіану Роналду продовжить працювати з Аль-Насром. Його кров стала жовтою", – заявив Фієнга в коментарі Sada Al-Mala’eib. Варто зазначити, що основний колір Аль-Насра – жовтий.

Нагадаємо, що Роналду виступає за Аль-Наср з 1 січня 2023 року. Загалом за клуб португалець відіграв у 64 матчах, забивши 58 голів та оформивши 15 асистів. Його контракт з Аль-Насром розрахований до 30 червня 2025 року.

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