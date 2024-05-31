"Коли Сьорлот забив чотири Реалу, це для мене було трохи шоком. У першому колі я його взагалі не бачив. Реальними конкурентами я бачив Лєвандовскі, Беллінгема, Майораля та Будіміра. Вони були фаворитами та забивали через матч. Коли я мав голів 14, то в них було по 15, а у Сьорлота 8-9, напевно. Я не дивився на нього. Це хороший гравець, але я дивлюся статистику, а його немає.

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Коли Мічел замінив мене у матчі з Валенсією, я подумав, що все нормально у матчі Вільяреала з Реалом. Він до мене підходить і каже, що Сьорлот забив чотири. Я спочатку не повірив, думав, що він мене хоче підколоти. Коли він сказав, що це серйозно, я запитав: "А чому ти мене замінив тоді?" У мене було ще 12 хвилин, хоч би один гол ще можна було б забити.

Я подивився – він забив 3 голи за 6 хвилин. Думаю, що там діється. Одразу подивився, хто там на воротах. А там Лунін. Думаю, гаразд, подивлюся ще захисників. А там Мілітао після травми. Помилка Вільяреала у тому, що вони не давали Сьорлоту бити пенальті", – поділився Довбик в інтерв'ю журналісту Ігорю Циганику.

Нагадаємо, що Довбик став найкращим бомбардиром Ла Ліги, забивши в підсумку 24 голи. Українець випередив на 1 м'яч Александра Сьорлота, який в передостанньому турі наколотив 4 голи у ворота Реала, які захищав Андрій Лунін.

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