"Этот год был тяжелым, но насыщенным для всех нас. У нас были неплохие шансы побороться за трофей в Юношеской лиге УЕФА, но война внесла свои коррективы, и на первый план вышла помощь нашей стране. Поэтому был сыгран ряд благотворительных матчей в поддержку Украины и ВСУ .

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За период, проведенный в первой команде, я понял, насколько важна быстрота мышления и принятия решений в современном футболе", – цитирует Царенко официальный сайт Динамо.

Напомним, Динамо U-19 уверенно прошло групповой этап Юношеской лиги УЕФА, остановившись в шаге от финала – в полуфинале киевляне уступили Валенсии в серии пенальти. Царенко в текущем сезоне дважды сыграл за главную команду – оба раза в матчах против Бенфики.

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