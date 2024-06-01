Захисник Вальмієри Роман Якуба підписав повноцінний контракт з Пуща Неполоміце, повідомляє офіційний сайт польської команди.

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Представник Екстракляси скористався опцією викупу контракту українця, яка була прописана в орендній угоді з латвійцями. Сума угоди не розголошується, однак відомо, що 23-річний оборонець уклав з Пущею угоду до 30 червня 2026 року з опцією одностороннього продовження поляками ще на 12 місяців.

Нагадаємо, Якуба – вихованець Шахтаря. У липні 2021 року у статусі вільного агента перейшов у Вальмієру, звідки у січні 2023-го вирушив в оренду у Пущу. У сезоні, що минув, провів за поляків 35 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 3 асисти. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

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