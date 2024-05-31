"У нас був час підготуватися до гри, і я бачу в роздягальні зосередженість, настрій і впевненість у собі перед найважливішою грою сезону. Ми з великою повагою ставимося до наших суперників, і я сподіваюся, що все пройде добре.

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Я щасливий бути тут. Це не вперше і, сподіваюся, не востаннє. Ми отримали задоволення від відбору, це все, що я можу сказати. Зараз важлива максимальна впевненість у моїх спортсменах, які віддадуть все, як Родріго, який був, є і буде важливим. У цьому немає жодних сумнівів.

Чи вийде Куртуа завтра на поле? Лунін перехворів на грип і поїде на Вемблі. Він в порядку. Але завтра він буде на лаві запасних, гратиме Куртуа.

Пріоритет – донести до гравців чіткі ідеї. Я буду максимально прямим, тому що чим більше я буду прямим, тим менше команда буде нервувати. Я буду діяти тактично. Емоції приходять пізніше, і кожен справляється з ними відповідно до свого характеру. Перед грою будуть негативні емоції, але страх – це важлива частина того, щоб робити речі добре, ми повинні це знати. Ми показали якість і колективну самопожертву. І те, і інше буде ключовим завтра.

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Ми маємо зіграти цей матч, найважливіший у сезоні, і зробити це на історичному місці. Ми щасливі і сподіваємося завтра показати все, на що здатні.

Наш характер, який проявляється на останніх хвилинах залежить від обставин. Але є щось особливе в цьому клубі; так багато разів це не може бути збігом. Можливо, історія, традиції, якість... Я не знаю, але це траплялося багато разів, а це означає, що це не збіг.

Наша одержимість – змагатися, викладатись по максимуму в кожній грі. Іноді все йде не так, як хочеться... але очевидно, що перемога в Лізі чемпіонів – це щось дуже важливе. Однак, сезон вже був дуже успішним, незалежно від того, що станеться завтра.

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Фінал – це найважливіший матч, але й найнебезпечніший. Ми повинні насолоджуватися тим, що ми тут, і ми це зробимо, але потім з'явиться занепокоєння, що щось може піти не так. Ви відчуваєте, що перемога в Лізі чемпіонів дуже близька, і боїтеся, що вона може вислизнути.

Кожен з нас живе і справляється з цим по-своєму. Треба робити все дуже добре, не здаватися і мати трохи везіння. Коли доходиш до фіналу, відчуваєш, що успіх дуже близько, і починаєш хвилюватися. Сьогодні ввечері, завтра вранці, ввечері... Багато хвилювань і страху. Але коли ти проходиш через цей страх, якщо ти перемагаєш, ти стаєш щасливішим від того, що тобі це вдалося", – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, що Реал завтра, першого червня, зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти Борусії Д. Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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