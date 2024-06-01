Захисник Мілана Тео Ернандес може змінити клубну прописку і повернутися в Реал.

Чинна угода француза з "россонері" закінчується влітку 2026 року. За Тео Ернандесом тривалий час стежила Баварія, яка бачила в ньому заміну Альфонсо Девісу.

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Як повідомляє Ніколо Скіра, Реал може завадити планам мюнхенців. Керівництво "вершкових" зацікавилося у трансфері Ернандеса. Мілан оцінює захисника у 100 мільйонів євро і дешевше відпускати його з команди немає наміру.

Нагадаємо, що в Мілан француз переїхав з Реала, за який виступав раніше. У складі "россонері" Ернандес провів 213 матчів у всіх турнірах, забивши 29 голів та оформивши 39 асистів. З Міланом Тео здобував титул чемпіона Італії в сезоні 2021/22.

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