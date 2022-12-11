Колишній захисник Динамо Бетао на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram похизувався іменною зіркою на "Алеї слави" Корінтіанса.

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Прізвище екс-легіонера киян було внесено до переліку 111-ти найвизначніших гравців в історії бразильського клубу. Алея ("Calçada da Fiel") була створена на честь 111-ї річниці Корінтіанса, а претендентів обирали уболівальники.

"Безцінно бачити своє ім’я, вигравіруване на "Calçada da Fiel" на домашньому стадіоні Корінтіанса, серед 111-ти найвизначніших спортсменів в історії клубу. Вдячний!", – написав Бетао на своїй сторінці у соцмережі.

Нагадаємо, бразильський захисник – вихованець Корінтіанса, за який виступав протягом 7 років (143 матчі). У Динамо перейшов з Сантоса за 1,6 млн євро у 2008 році. За "біло-синіх" грав до січня 2013 року. У 2015-му повернувся до Києва, однак не справив враження на керівництво киян і після півроку перебування у клубі контракт з ним не продовжили. У травні 2022-го оголосив про завершення кар'єри футболіста.

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