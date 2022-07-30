Кияни U-19 продовжують брати участь у різноманітних змаганнях. Втім, тепер вони зупинились на стадії півфіналу.

Міжнародний турнір FC Aesch Under 19, півфінал

Динамо U-19 – Валенсія U-19 – 3:3 (4:5 у серії пенальті)

Голи: Філатов, 35, Балаба, 44, Бенедюк, 56, (пен.) – Ньяре, 17, де Матео, 22, 49

На груповому етапі Динамо поступилось Фулхему (1:2), а також здолало Базель (5:1) та Тігрес (3:1). Зрештою, "біло-сині" з пройшли до півфіналу, де на них чекала Валенсія.

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Іспанські однолітки розпочали активніше і вже до середини тайму вели з різницею у два м'ячі. Кияни зібрались та відквитали два голи до перерви. У другій 45-хвилинці колективи забили ще по разу, тому переможця довелось визначати у серії пенальті. Команди йшли рівно аж до останнього п'ятого удару. Фатальним виявився постріл Бенедюка, який парирував кіпер.

Динамо U-19 завтра, 31 липня, зіграє у поєдинку за бронзові медалі з переможеним у парі Ювентус – Фулхем. Стартовий свисток пролунає о 12:00 за Києвом.

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