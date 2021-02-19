"Багато сумбуру було в грі обох команд. На мій погляд, команди добре вивчили один одного і взаємно не дали зіграти на своїх найкращих якостях. Одним словом, більше заважали грати супернику. Кияни практично не давали шансів створити небезпечні моменти біля своїх воріт. Брюгге зупиняв на корені всі спроби динамівців робити швидкий перехід від оборони в атаку.

Динамо – Брюгге – 1:1 – відео голів і огляд матчу

Шансів перемогти було більше у киян і це об'єктивно. Створили гостроту, на жаль Буяльський два своїх шанси в першому таймі не зміг реалізувати. Брюгге до перерви зосередився на пресингу, але в атаці не створив нічого небезпечного.

Другий тайм, картина змінилася кардинально, бельгійці заволоділи територіальною перевагою. Але тут пройшла напівпозиційна атака динамівців, і Буяльський виконав шедевр. Але ми не можемо без того, щоб не придумати на свою голову пригоди. Знову стандарт. Бєсєдін програв боротьбу, ну а Бущан завис у напівпозиції, так і не наважився зіграти на виході. Дуже шкода, а це був єдиний момент у бельгійців відзначитися, і вони цей момент використали.

У Бельгії на киян чекає важкий матч, Брюгге за останні півтора року істотно додали в якості гри. Ну а в першій зустрічі нічийний результат справедливий", – написав Заховайло у Facebook.

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Брюгге – Динамо відбудеться 25 лютого.

Динамо – Брюгге: Луческу програє дуель тренеру молодіжки, Шевченко не вгадав – атмосфера страху і безнадії в 1/16 ЛЄ