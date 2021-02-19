"Много сумбура было в игре обеих команд. На мой взгляд, команды хорошо изучили друг друга и взаимно не дали сыграть на своих лучших качествах. Одним словом, больше мешали играть сопернику. Киевляне практически не давали шансов создать опасные моменты у своих ворот. Брюгге останавливал на корню все попытки динамовцев делать быстрый переход от обороны в атаку.

Динамо – Брюгге – 1:1 – видео голов и обзор матча

Шансов победить было больше у киевлян и это объективно. Создали остроту, к сожалению Буяльский два своих шансы в первом тайме не смог реализовать. Брюгге до перерыва сосредоточился на прессинге, но в атаке не создал ничего опасного.

Второй тайм, картина изменилась кардинально,бельгийцы завладели территориальным преимуществом. Но здесь прошла полу позиционная атака динамовцев, и Буяльский выполнил шедевр. Но мы не можем без того, чтобы не придумать на свою голову приключения. Опять стандарт. Беседин проиграл борьбу, ну а Бущан завис в полупозиции, так и не решился сыграть на выходе. Очень жаль, а это был единственный момент у бельгийцев отличиться, и они этот момент использовали.

В Бельгии на киевлян ждет тяжелый матч, Брюгге за последние полтора года существенно прибавили в качестве игры. Ну а в первой встрече ничейный результат справедлив", – написал Заховайло в Facebook.

Матч 1/16 финала Лиги Европы Брюгге – Динамо состоится 25 февраля.

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