Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Брюгге на "Футбол 24", стартував о 17:00. Ще на початку тижня бельгійці були відвертим фаворитом букмекерів, але після шалених кадрових втрат ролі помінялися. Гості тимчасово не могли розраховувати на головного тренера Клемана, найкращого бомбардира Ланга та лідера середини поля Ванакена, який забивав киянам у 2019 році, а зараз замикає топ-3 снайперів команди. Крім того, були відсутні українець Соболь і ще 2 гравці основи.

Динамо втратило перемогу над Брюгге в матчі 1/16 ЛЄ – домашня невдача погіршила шанси на прохід

Перший тайм зустрічі завершився без голів та практично без моментів – жодного удару в площину воріт на дві команди. Але у другому таймі Динамо все ж забило. На 62-й хвилині Віталій Буяльський розкішним обвідним ударом з лінії штрафного вразив дальній кут!

Щоправда, раділи кияни недовго. Після розіграшу кутового Мехеле виграв боротьбу в Бєсєдіна і зрівняв рахунок. Цей гол став останнім у матчі. 1:1 – доля путівки в 1/8 фіналу вирішиться 25 лютого в Бельгії.

Динамо – Брюгге: відео голів і огляд матчу