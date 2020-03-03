Динамо – Колос: анонс матчу УПЛ

Динамо в рамках матчу 21-го туру УПЛ приймає Колос. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо після відновлення чемпіонату зовсім не вражає. Проблеми у грі були помітні ще на зимових зборах, де гарно вдавалося лише бігати, а вже у першому після міжсезоння турі кияни ледь не втратили очки. Забити переможний гол Ворсклі вдалося аж у компенсований час, однак через тиждень "біло-синіх" винесли в Дніпрі – 3:1 з хет-триком Супряги. Найбільше в цій ситуації насторожує не поразка і навіть не падіння на третю позицію в УПЛ, а повна безідейність у футболі підопічних Михайличенка. Команда натужно створює моменти, при цьому допускаючи занадто багато простих помилок.

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Хотілось би сказати, що ще однієї невдачі тренерському штабу не вибачать, однак навряд чи так буде – а невдача, з огляду на фіаско в п'ятницю, цілком реальна. Колос на початку 2020-го виглядає швидше, потужніше та агресивніше за СК Дніпро-1, а за рівнем комплектації ковалівці стали типовим середняком УПЛ, який заслуговує на 6-8 позицію в турнірній таблиці. Поки що у підопічних Руслана Костишина справи йдуть шикарно – у першому після зимової паузи турі вони ефектно прибили Олександрію на виїзді, а потім відносно переконливо переграли Карпати. Недооцінка такого суперника з боку Динамо неприпустима.

Попередній матч: 06.10.2019. 10-й тур Чемпіонату України-2019/2020

Колос – Динамо – 0:4

Голи: Циганков, 56, Бєсєдін, 66, 81, Вербіч, 90+5

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда – Костишин

Дискваліфіковані: Буяльський, Миколенко – Смирний

"Родзинки" матчу:

– Колос найбільшої домашньої поразки в УПЛ зазнав саме від Динамо (0:4).

– Динамо може забити 1000-й домашній гол в УПЛ (ще 3 м’ячі) або зазнати 30-ї поразки на своєму полі.

– 850-й матч Динамо в Чемпіонатах України.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Колос

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Шабанов, Караваєв – Сидорчук – Циганков, Шепелєв, Шапаренко, Вербіч – Русин

Колос: Волинець – Єфремов, Гавриш, Петров, Ємець – Богданов, Оріховський – Ільїн, Задоя, Вільх'яльмссон – Морозко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо буде дуже важко. Колос і в матчі першого кола грав краще за киян, але запалу ковалівців вистачило хвилин на 55, після чого в справу втрутилися як арбітри, так і загальне прискорення темпу з боку віце-чемпіонів – вірогідно, щось схоже доведеться побачити і сьогодні. "Біло-сині" хаотично йтимуть уперед, Колос закриється й тікатиме у контратаки. З огляду на останні результати підопічних Михайличенка, можна прогнозувати і гол у ворота Бущана, але виграти все одно має Динамо.

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Сьогодні саме той випадок, коли гранд зобов'язаний вмикати всі внутрішні резерви й перемагати за будь-яку ціну. Тут і Циганков вже повинен виходити в основі, і всі зірки, які тільки можуть бути. Колос натомість ще в матчі з Карпатами довів, що не такий вже і страшний (цілком логічною там стала би бойова нічия).

Динамо має виграти хоча б завдяки вищому класу та шаленому бажанню реабілітуватись, адже інакший результат просто важко уявити. Ще одна невдача киян стане повним сюрреалізмом.

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