Півзахисник СК Дніпро-1 Максим Мельніченко нібито вже поставив підпис у контракті з Карпатами.

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Проте цікавинка цього трансферу полягає в агентах. 19-річний хавбек був клієнтом Олексія Люндовського (агент Артема Довбика), але в цей час домовився з компанією Гліба Корнієнка та Гліба Платова.

До слова, Максим Мельніченко провів 2 матчі за основну команду СК Дніпро-1 (загалом 28 хвилин). Хавбек виступає у складі команди дніпрян U-19.

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