Динамо – Колос: анонс матча УПЛ

Динамо в рамках матча 21-го туру УПЛ принимает Колос. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Динамо после возобновления чемпионата совсем не впечатляет. Проблемы в игре были заметны ещё на зимних сборах, где хорошо удавалось только бегать, а уже в первом после межсезонья туре киевляне едва не потеряли очки. Забить победный гол Ворскле удалось только в компенсированное время, однако через неделю "бело-синих" вынесли в Днепре – 3:1 с хет-триком Супряги. Больше всего в этой ситуации настораживает не поражение и даже не падение на третью позицию в УПЛ, а полная безыдейность в футболе подопечных Михайличенко. Команда натужно создает моменты, при этом допуская слишком много простых ошибок.

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Хотелось бы сказать, что ещё одной неудачи тренерскому штабу не простят, однако вряд ли так будет – а неудача, учитывая фиаско в пятницу, вполне реальна. Колос в начале 2020-го года выглядит быстрее, мощнее и агрессивнее, чем СК Днепр-1, а по уровню комплектации ковалёвцы стали типичным середняком УПЛ, вполне заслуживающим на 6-8 позицию в турнирной таблице. Пока что у подопечных Руслана Костышина дела шло шикарно – в первом после зимней паузы туре они эффектно прибили Александрию на выезде, а затем относительно убедительно переиграли Карпаты. Недооценка такого соперника со стороны Динамо недопустима.

Предыдущий матч: 06.10.2019. 10-й тур Чемпионата Украины-2019/2020

Колос – Динамо – 0:4

Голы: Цыганков, 56, Беседин, 66, 81, Вербич, 90+5

Кадровая ситуация

Травмированные: Бурда – Костышин

Дисквалифицированы: Буяльский, Миколенко – Смирный

"Изюминки" матча:

– Колос крупнейшее домашнее поражение в УПЛ потерпел именно от Динамо (0:4).

– Динамо может забить 1000-й домашний гол в УПЛ (ещё 3 мяча) или потерпеть 30-е поражение на своём поле.

– 850-й матч Динамо в чемпионатах Украины.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Колос

Динамо: Бущан – Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев – Сидорчук – Цыганков, Шепелев, Шапаренко, Вербич – Русин

Колос: Волынец – Ефремов, Гавриш, Петров, Емец – Богданов, Ориховский – Ильин, Задоя, Вильхьяльмссон – Морозко

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Динамо будет очень трудно. Колос и в матче первого круга играл лучше, чем киевляне, но запала ковалёвцев хватило минут на 55, после чего в дело вмешались как арбитры, так и общее ускорение игры темпа со стороны вице-чемпионов – вероятно, что-то похожее может случиться и сегодня. "Бело-синие" будут хаотично идти вперёд, Колос закроется и будет пытаться убегать в контратаки. Учитывая последние результаты подопечных Михайличенко, можно прогнозировать и гол в ворота Бущана, но выиграть все равно должно Динамо.

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Сегодня именно тот случай, когда гранд обязан включать все внутренние резервы и побеждать любой ценой. Тут и Цыганков уже должен выходить в основе, и все звёзды, которые только могут быть. Колос, в свою очередь, ещё в матче с Карпатами доказал, что не такой уж и страшный (вполне логичной там стала бы боевая ничья).

Динамо должно выиграть хотя бы благодаря более высокому классу и бешенному желанию реабилитироваться, ведь иной результат просто трудно представить. Ещё одна неудача киевлян станет полным сюрреализмом.

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