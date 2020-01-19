Динамо не виграло перший матч 2020 року – кілька дебютантів, дива Бущана і новий капітан як один з найкращих

Динамо і Легія зіграли внічию (1:1) дебютний товариський поєдинок киян у новому році. Рахунок і огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Лідер чемпіонату Польщі вийшов з відпустки трохи раніше, перемігши румунський Ботошані з рахунком 2:1. Динамо ж тільки починає свій цикл – на першому етапі зборів команду Михайличенка чекають 6 спарингів. Уже прем'єрний іспит виглядав досить цікавим – раніше в київський клуб сватали захисника Легії Вєтеску, та й суперник непростий. Перший товариський матч Динамо у 2020 році стартував о 16:00 за київським часом.

Динамо – Легія: онлайн-трансляція першого матчу киян у 2020 році

В основі киян Михайлиенко випустив віце-чемпіона світу 2018 Піваріча, який не грав понад рік, та 17-річного дебютанта з молодіжки Іллю Забарного. Легіоністи краще розпочали, взявши суперника в лещата високого пресингу та прибравши м'яч до своїх ніг. На 12-й хвилині пройшов перший дальній удар поляків – вище. А за менш ніж 60 секунд Легія розіграла показово-зразково комбінацію і напрочуд легко відкрила рахунок. Піваріч завозився і втратив м'яч у центрі поля. Сидорчук і Шабанов дозволили легко пройти оголеним флангом, а Бойко пропустив у ближній від опорника Антоліча.

Цітаішвілі заробив небезпечний штрафний після ледь не першої пристойної вилазки Динамо за стартові 15 хвилин, але Піваріч бездарно двічі пробив у блок суперника. Кияни трохи оговталися і почали виходили в атаки, непогано керував грою Шапаренко. Вербіч подав кутовий, Сидорчук у дотик пробив – перший постріл киян за перші хвилин 20 у новому році. Забарний пропустив пас за спину, але гравець Легії віддав не туди – можна було виходити сам на сам з Бойком, адже динамівці не встигали повернутися. Шапаренко і Шепелєв непогано комбінували праворуч, але Цітаішвілі не дозволили пробити.

Вербіч навісив з лівого краю. Вийшло знову не дуже прицільно. Цікаво, що головою замикав Цітаішвілі, а не Соль. Раз за разом Легія почала проходити фланг Кендзьори. паси п'яточками і простріли нічого не дали, а ось обвідний дальній удар міг потурбувати Бойко, однак снаряд просвистів над воротами. Ривок Канте у штрафний геть пропустили кияни. Добре, що Денис вийшов і не дав себе прошити. Шепелєв блискуче протягнув м'яч на 45-й і в падінні віддав на Цітаішвілі – Гіо в дотик поцілив у дальній. Перший влучний удар Динамо у 2020-му, і відразу гол.

У перерві вийшла вже інша команда з новим капітаном – цю роль за відсутності Циганкова і Сидорчука приміряв Віталій Буяльський. Зокрема, Русин, який повернуся з оренди в Зорі, та інший дебютант Каргбо – бельгієць вийшов грати лівого крайнього, змусивши Де Пену передислокуватися на незвичний правий край. Візуально команда почала краще рухатися в атаці і більше контролювати гру. Дуелунд добре протягнув м'яч і пробив здалеку – кіпер з великими проблемами парирував. Русин замикав навіс після кутового, але офсайд і каркас воріт не дозволили відзначитися.

Миколенко відпустив свого гравця через невдалу спробу підкату. Пройшов пас у штрафний, де з-під Кадірі Бущана розстрілювали впритул – блискучий сейв Георгія. Віталій виправився класним навісом зліва. Буяльський виграв верхову боротьбу, але пробив у хрестовину. Миколенко дозволив пробити з другого поверху. Легія після перерви пробачає. Кадірі після закиданння за спини відпустив Косташа. але польський хавбек не зміг акцентовано пробити, хоча перед ним залишався один Бущан. Провал в середній лінії і знову ліворуч. Миколенко, Кадірі і Кадар не встигають накрити ні пас, ні удар. Неймовірний сейв Бущана рятує ситуацію.

Де Пена пройшов праворуч і віддав. Буяльський тонко обіграв опонента на паузі та викотив Дуелунду. Данець у розпачі – удар метрів з 15 треба було реалізувати. Каргбо помітив, що воротар дещо оголив лівий кут, однак пробив надто слабко. Русин переграв голкіпера в повітрі, але знову влучив у стійку. Дуелунд сфолив біля штрафного. Класний удар зі стандарту – Бущан вкотре виручає в ефектному стрибку.