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Красніков залишився в Динамо та шукає нові клуби кільком гравцям, – ЗМІ

19 січня 20:17 5394 Читать на русском
Красніков залишився в Динамо та шукає нові клуби кільком гравцям, – ЗМІ
Євген Красніков / фото з відкритих джерел

Схоже, відходом Сідклея втрати Динамо у зимове трансферне вікно не обмежаться. Імовірно, клуб покинуть ще декілька виконавців.

Віце-президент Динамо Євген Красніков, який, за чутками, хотів покинути київський клуб, наразі продовжує свою роботу. Він працює віддалено та займається пошуком нових клубів для кількох гравців столичної команди. Про це повідомили в ефірі програми ТаТоТаке.

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Серед футболістів, які можуть покинути Динамо вже цієї зими, опинилися Фран Соль, Жерсон Родрігес, Абдул Кадірі та Дерліс Гонсалес, який наразі виступає за Сантос на правах оренди.

Зауважимо, нещодавно Динамо покинув Сідклей, який перебрався у Корінтіанс на правах оренди. Він, а також інші бразильці, яких вже немає у Києві – Че Че та Вітор Буено – були підписані саме за рекомендацією Краснікова в період роботи тренерського штабу Олександра Хацкевича.

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