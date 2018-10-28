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Заховайло: Якщо в атаку Динамо поставити Роналду, то він перетвориться на Бєсєдіна

27 жовтня 11:56 1053 Читать на русском
Заховайло: Якщо в атаку Динамо поставити Роналду, то він перетвориться на Бєсєдіна
В'ячеслав Заховайло / Фото з соцмереж

Відомий агент В'ячеслав Заховайло не в захваті від стилю гри київського Динамо у матчі Ліги Європи проти Ренна (2:1).

"Ренн я дуже добре знаю. Бачив кілька його матчів. Не можна сказати, що це дуже кваліфікована команда. Очікував, що з французами кияни зіграють набагато потужніше. Хоча б як у першому матчі проти Славії. Київське Динамо має одну хворобу – команда постійно підлаштовується під суперника, якого рівня він не був би. Ренн, Яблонець – ми не вміємо грати в свою гру, віддаємо ініціативу і самі сидимо, розраховуємо на контратаки.

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Я, як киянин, вихований на іншому. Мені подобається, коли команда домінує на полі, а такий боягузливий футбол мені не дуже подобається.

Також, наш центральний трикутник потрібно повністю реформувати. До нас в атаку хоч Роналду постав зараз – з такою лінією півзахисту він перетвориться в Бєсєдіна", – цитує Заховайла видання 1927.kiev.ua.

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Ренн - Динамо: Четвер 25 жовтня 2018

Ренн
Матч завершено
1 : 2
Динамо
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Теги
Динамо Динамо Ліга Європи Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Артем Бєсєдін Артем Бєсєдін В'ячеслав Заховайло Ренн - Динамо
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