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"Кадар виявив незгоду з рішенням арбітра" – КДК ФФУ пояснив дискваліфікацію захисника Динамо за плювок у бік Абдули

25 жовтня 17:44 1068 Читать на русском
"Кадар виявив незгоду з рішенням арбітра" – КДК ФФУ пояснив дискваліфікацію захисника Динамо за плювок у бік Абдули
Тамаш Кадар / Фото: соцмережі

На думку КДК ФФУ, угорський захисник Динамо Тамаш Кадар навмисне плюнув у напрямку Анатолія Абдули у матчі проти Ворскли.

Як відомо, у матчі Ворскла – Динамо Тамаш Кадар плюнув у бік арбітра зустрічі Анатолія Абдули, але суддя не помітив дій футболіста.

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КДК ФФУ розглянув цей епізод та дискваліфікував угорця на 3 матчі.

"Справу стосовно Кадара відкрили з власної ініціативи, оскільки цей епізод залишився поза увагою головного арбітра матчу. Ми вже отримали пояснення Динамо, проаналізували відео і встановили, що дійсно, в даному епізоді були відповідні дії в напрямку арбітра. В нас по правилах не передбачено, повинен плювок потрапити в арбітра чи ні, тобто це певні дії в напрямку арбітра. Чітко видно на повторі, що він виявляє певну незгоду, потім робить плювок в напрямку арбітра і продовжує виявляти незгоду.

Тобто аргументацію стосовно того, що це була фізіологічна потреба, ми заслухали, але все-таки зрозуміли для себе, що це був вияв незгоди. Тому футболіст отримав покарання. Це найнижча межа цього покарання, оскільки це вперше. Це не було явно з метою потрапити в арбітра, але це був вияв незгоди, тому він карається: гравець отримав три матчі відсторонення", – сказав секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко "Футбол 1".

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Ворскла - Динамо: Субота 20 жовтня 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Тамаш Кадар Тамаш Кадар КДК ФФУ Ворскла - Динамо Анатолій Абдула
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