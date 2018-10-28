"Кадар виявив незгоду з рішенням арбітра" – КДК ФФУ пояснив дискваліфікацію захисника Динамо за плювок у бік Абдули

На думку КДК ФФУ, угорський захисник Динамо Тамаш Кадар навмисне плюнув у напрямку Анатолія Абдули у матчі проти Ворскли.

Як відомо, у матчі Ворскла – Динамо Тамаш Кадар плюнув у бік арбітра зустрічі Анатолія Абдули, але суддя не помітив дій футболіста.

КДК не змінив рішення арбітра щодо фолу Харатіна на Тайсоні, бо не має таких повноважень

КДК ФФУ розглянув цей епізод та дискваліфікував угорця на 3 матчі.

"Справу стосовно Кадара відкрили з власної ініціативи, оскільки цей епізод залишився поза увагою головного арбітра матчу. Ми вже отримали пояснення Динамо, проаналізували відео і встановили, що дійсно, в даному епізоді були відповідні дії в напрямку арбітра. В нас по правилах не передбачено, повинен плювок потрапити в арбітра чи ні, тобто це певні дії в напрямку арбітра. Чітко видно на повторі, що він виявляє певну незгоду, потім робить плювок в напрямку арбітра і продовжує виявляти незгоду.

Тобто аргументацію стосовно того, що це була фізіологічна потреба, ми заслухали, але все-таки зрозуміли для себе, що це був вияв незгоди. Тому футболіст отримав покарання. Це найнижча межа цього покарання, оскільки це вперше. Це не було явно з метою потрапити в арбітра, але це був вияв незгоди, тому він карається: гравець отримав три матчі відсторонення", – сказав секретар КДК ФФУ Ігор Грищенко "Футбол 1".