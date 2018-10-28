Бакалов: Динамо – топова команда, але у ФК Львів свої плани на матч

Головний тренер ФК Львів Юрій Бакалов поділився думками щодо поєдинку 13-го туру УПЛ проти київського Динамо

"Прекрасно розуміємо, з ким нам доведеться зустрітися – Динамо є Динамо. Це клуб, який регулярно виступає і в Лізі чемпіонів, і в Лізі Європи. Кияни поки розташовуються на другому місці в таблиці, але відставання від лідера всього в два очки. Весь склад Динамо – це збірники різних національних команд, так що і клас, і рівень команди дуже високий. Динамо – топова команда.

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Ми з великою повагою ставимося до свого суперника, але у нас свої плани і підготовка. Усім відомо, що Динамо любить контроль м’яча, позиційні і швидкі атаки, з урахуванням цього і готуємося до майбутнього протистояння", – цитує Бакалова офіційний сайт клубу.

Поєдинок 13-го туру УПЛ Динамо – ФК Львів відбудеться 28 жовтня, початок о 17:00.

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