Динамо – Кайрат: онлайн-трансляція матчу – кияни грають проти екс-динамівця

Динамо проводить черговий спаринг на зборах у Туреччині. Суперником стане Кайрат з Алмати. Стартові склади та онлайн-відеотрансляція матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Динамо – Кайрат стартує в 11:00 за київським часом. Youtube-канал київського клубу традиційно транслює спаринг "біло-синіх" у прямому ефірі. Даний поєдинок стане останнім контрольним матчем для команди Олексія Михайличенка на першому турецькому зборі. Раніше динамівці розписали мирову з варшавською Легією, а також здолали Нефтчі та Вардар, після чого поступилися хорватському Хайдуку. Одразу після гри українська команда вирушить до Києва та отримає 4 вихідних, після чого повернеться в Туреччину на другий збір.

В останньому поєдинку Динамо 27 січня розгромило своїх одноклубників із Бреста, за який грають троє українців – Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді.

Динамо Київ – Динамо Брест: Мілевський і Хачеріді складають зброю, феєрія віце-чемпіона світу та інших киян

Кайрат посів друге місце у чемпіонаті Казахстану-2019. Для підопічних Олексія Шпілевського цей вже другий зимовий збір, на якому вони провели два контрольні матчі – обидва проти Легії з Варшави. До слова, кольори Кайрата захищає уродженець Житомирської області Адерінсола Есеола, який свого часу виступав за дубль Динамо. Саме він став одним із двох найкращих бомбардирів чемпіонату Казахстану-2019 – в його активі 19 голів.

Динамо – Кайрат: стартові склади:

Динамо: Бойко – Кендзьора, Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шепелєв – Дуелунд, Цітаішвілі, Де Пена – Соль.

Запасні: Бущан, Піваріч, Кадар, Вівчаренко, Забарний, Буяльський, Шапаренко, Андрієвський, Караваєв, Кадірі, Каргбо.

Кайрат: Покатілов – Дугаліч, Аліп, Суюмбаєв, Мікановіч – Адахаджієв, Абікен, Астанов, Тунгішбаєв, Вжещіньскі – Есеола

Динамо – Кайрат: онлайн-відеотрансляція матчу 28 січня 2020