Динамо – Кайрат – 2:0 – відео голів

Динамо впевнено обіграло казахський Кайрат в останньому спарингу першого тренувального збору в Туреччині. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Кайрат.

Героєм матчу став новачок "біло-синіх" Ібрагім Каргбо. 20-річний форвард з'явився на полі після перерви і став автором обох голів Динамо. На 53 хвилині він відгукнувся на простріл Буяльського з правого флангу і відкрив рахунок у матчі, а на 74-й оформив дубль, забивши ідентичний гол.

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Щоправда, у моменті з другим голом Каргбо отримав травму. Замість нього в атаку вийшов голкіпер Владислав Кучерук.

Зазначимо, що для Динамо матч проти Кайрата став останнім на першому тренувальному зборі в Туреччині. Команда на декілька днів повернеться до Києва, а вже 3 лютого знову полетить в Туреччину на другий тренувальний збір.

Динамо перемогло Кайрат в останньому матчі на першому зборі – дебютні голи новачка, який отримав травму

Перший гол Каргбо:

Другий гол Каргбо: