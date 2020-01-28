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ДИНАМО - КАЙРАТ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Динамо – Кайрат – 2:0 – відео голів

13:15 874 Читать на русском
Динамо – Кайрат – 2:0 – відео голів
Динамо – Кайрат – відео голів та огляд матчу 28 січня 2020 / ФК Динамо

Динамо впевнено обіграло казахський Кайрат в останньому спарингу першого тренувального збору в Туреччині. Дивіться відео голів та огляд матчу Динамо – Кайрат.

Товариські матчі
Динамо
2
2 : 0
0
Кайрат
11:00 28:01:2020
завершено
 

Героєм матчу став новачок "біло-синіх" Ібрагім Каргбо. 20-річний форвард з'явився на полі після перерви і став автором обох голів Динамо. На 53 хвилині він відгукнувся на простріл Буяльського з правого флангу і відкрив рахунок у матчі, а на 74-й оформив дубль, забивши ідентичний гол.

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Щоправда, у моменті з другим голом Каргбо отримав травму. Замість нього в атаку вийшов голкіпер Владислав Кучерук.

Зазначимо, що для Динамо матч проти Кайрата став останнім на першому тренувальному зборі в Туреччині. Команда на декілька днів повернеться до Києва, а вже 3 лютого знову полетить в Туреччину на другий тренувальний збір.

Динамо перемогло Кайрат в останньому матчі на першому зборі – дебютні голи новачка, який отримав травму

Перший гол Каргбо:

Другий гол Каргбо:

blog_ava
Динамо – Кайрат: онлайн-трансляція матчу – кияни грають проти екс-динамівця
10:55
4099
Теги
Динамо Динамо Товариські матчі Динамо - Кайрат Зимові збори Ібрагім Каргбо Ібрагім Каргбо Відеоновини Кайрат Кайрат
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