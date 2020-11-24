Після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів українські вболівальники та журналісти часто згадували про 7:0 з Барселоною в 1997-році, однак ближче до поєдинку на Камп Ноу натхнення зникло. По-перше, всі усвідомили нинішній баланс сил, підтверджений нічиєю у Будапешті, а по-друге – ніхто реально не вірив, що "біло-сині" без купи лідерів зможуть показати на Камп Ноу щось, окрім ганебного розгрому.

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А дарма! Динамо у Каталонії важко стартувало, але по перерві розірвало Барсу на контратаках, забивши чистий гол і не зігравши внічию лишень через дивні рішення арбітрів. Крім командного перформансу, кияни видали й низку індивідуальних – зокрема, Нещерет виконав 11 сейвів, Жерсон вразив дриблінгом, Циганков зробив велику кількість повернень м'яча на власній половині, а Шабанов розкрився в ролі лівого фулбека.

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З того матчу пройшов майже місяць. За цей час кількість недоступних для Мірчі Луческу футболістів досягнула п'ятнадцяти, однак і Барселона не стала грати краще – а в Київ каталонці привезуть ослаблений склад без Мессі, де Йонга, Піке, Фаті та Роберто. В Лізі чемпіонів "блаугранас" де-факто забезпечили вихід з групи, а у чемпіонаті вони йдуть на тринадцятій позиції – на вихідних їх впевнено виніс Атлетіко. Всі думки підопічних Рональда Кумана нині сконцентровані саме на Ла Лізі, тож кияни навіть на тлі кадрових втрат мають шанс поборотися за нічию. Якщо не більше.

Барса по праву займає ганебне місце в Прімері. Команда не має ідей щодо зламу щільної оборони – у матчі з Атлетіко в штрафний мадридців пройшов всього один проникний пас низом, а основним способом відправки м'яча до нападників стали подачі. Можна було б списати цю проблему на стиль "матрацників", однак ідентична ситуація простежувалася з Алавесом, який грав вдесятьох, і з Хетафе.

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В обороні ж зібрані повільні, привізні, непрофільні або занадто атакувальні виконавці. При цьому каталонці мають одну з найвищих ліній захисту в Ла Лізі та Лізі чемпіонів. За це Барсу постійно карають швидкі нападники – і достатньо згадати хоча б матч Динамо на Камп Ноу.

Щоправда, у Лізі чемпіонів "синьо-гранатові" виступають на порядок ефективніше, набравши дев'ять очок і заслужено розгромивши Ювентус (нехай і при трьох скасованих голах Морати). Вірогідно, тут має місце везіння з групою – у туринців недосвідчений тренер, а Ференцварошу з Динамо не вистачає класу. Втім, варто відзначити і пресинг Барселони: за інтенсивністю він один з найгірших в Іспанії, але на окремих відрізках каталонці вміють придушити суперника – саме так сталося з Динамо на старті виїзного матчу.

"Блаугранас" правильно рухаються під час пресингу, але через відсутність Мессі у цій роботі тиск часто виглядає незлагодженим і ризикованим. Сьогодні Мессі не буде – і це не дуже хороші новини для оборони киян.

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Зрештою, варто не забувати про такі банальні речі, як клас. Темп і точність передач, кількість ударів, очікувані голи – за цими та іншими показниками Барселона є найкращою у нашій групі. Так, це вразлива команда, але майстерність виконавців пробачає "блаугранас" дуже багато – і дуже мало пробачає супернику.

Динамо починало сезон цікаво. Мірча Луческу зробив ставку на володіння, обмежив кількість ризикованих рішень на кшталт дальніх ударів та атак великими силами, але команда при цьому стала гострішою. Кияни непогано навчилися грати і автобусом, що довели матчі проти Шахтаря та Барселони. Футболісти прогресували, а дрібні невдачі на кшталт нічиїх з Десною та Зорею були дійсно випадковими. Восени проблем стало більше, але до матчу на Камп Ноу особливих претензій не виникало – "біло-сині" в складних кадрових умовах давали результат, тішили продуманою тактикою й періодично влаштовували перформанси.

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Втім, останнім часом на душі стало тривожніше. Динамо вибігає на понад три кілометри менше, ніж влітку, Шахтар у Класичному влаштував розгром (хоча й не по грі), а у суботньому поєдинку з Інгульцем "біло-сині" пропустили аж 10 контратак – це більше, ніж за дев'ять перших турів разом взятих. При цьому кияни допустили шалений брак при передачах (понад 18%), а герой матчу – Гармаш – постійно забував про власну позицію і став лідером за втратами м'яча. Та і в цілому в центрі поля динамівці побили рекорд за втратами. Нервовими також виявились поєдинки з СК Дніпро-1 і Олександрією.

Загалом же помітно, що в останніх матчах Динамо перестало демонструвати обережний "горизонтальний" футбол з великою кількістю підготовчих пасів – тепер команда діє агресивніше та нав'язує гігантську кількість єдиноборств, однак втрачає темп і сильно розкривається. Прямо як з Брюгге чи Мальме. Звісно, у матчі проти Барселони "біло-сині" гратимуть в інший футбол, але відсутність дисципліни та брак при ТТД потрібно прибирати терміново. Крім того, варто щось робити з верховими подачами суперника, які вводять захисників у транс – голи Морати, Піке та Козака прилітали саме після банальних навісів, тому що центрбек не має права дивитися виключно на м'яч!

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Сила ж Динамо криється в центрі поля, де хавбеки не опускають середній рівень точності передач нижче 90% і класно підлаштовуються під зміни тактичного становища. Буяльський так і взагалі може вважатися найкращим українським футболістом УПЛ – він ефективно відкриває й атакує зони на чужій третині, вміло підігрує та завершує.

Сильні якості у центрі варто поєднати з продуманою роботою від оборони та швидкістю атакувальних гравців. Зрештою, важливо просто не перегоріти на старті. Як показує досвід, у матчах проти Барси цього набору буває достатньо.

Кадрова ситуація

В заявку Барселони не потрапили Мессі та де Йонг, яким Рональд Куман вирішив надати відпочинок. Окрім них, у матчі на НСК Олімпійський не візьмуть участь Піке, Фаті, Роберто, Бускетс, Умтіті та Араужо, які зазнали пошкоджень. Дискваліфікованих у складі каталонців немає.

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У Динамо через COVID-19 не зіграють Родрігес, Сирота, Дуелунд, Попов, Лєднєв, Шабанов та Андрієвський, а Циганков з Сидорчуком поки що не відновилися від інфекції. Вірогідно, до матчу також не будуть готовими Нещерет з Бойком, які тільки-но одужали від коронавірусу – втім, вони потрапили у заявку. Бурда, Тимчик, Костевич і Русин продовжують заліковувати травми.

Орієнтовні склади на матч Динамо – Барселона

Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв – Шепелєв, Буяльський – Де Пена, Шапаренко, Вербіч – Супряга

Барселона: тер Штеген – Дест, Мінгеса, Лангле, Альба – П'яніч, Аленья – Дембеле, Коутінью, Педрі – Грізманн

"Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Важко щось прогнозувати у нинішню коронавірусну епоху, ще й при таких Динамо та Барселоні. Очевидно, що гості виступають фаворитами зустрічі – букмекери навіть на нічию дають коефіцієнт, близький до п'яти. Втім, ставки у футбол не грають.

У Барселони дуже серйозні проблеми з розкриттям "автобусів" – "блаугранс" мали труднощі навіть з Ференцварошем і Алавесом. Проти Динамо каталонцям гралося простіше, але тоді вони були дуже вмотивовані, а в старті вийшли Мессі, Фаті та де Йонг. Сьогодні ж цілком можна очікувати несподівані прізвища у старті, адже матч, великою мірою, вже не потрібен Барсі. Закритись проти такої команди у рідних стінах буде легше. Подальший рецепт успіху знає і дитина – слід компактно розташуватись, відібрати м'яч і в одну-дві передачі виводити швидких виконавців у контрвипади. Прямо як Динамо на Камп Ноу.

Проблема полягає в тому, що з реально швидкісних виконавців залишився тільки Супряга, який не забиває протягом двох місяців. Вірогідно, не буде і Нещерета, який завдяки шикарній роботі ногами дозволяв виходити з-під агресивного пресингу через воротаря. Це дуже погано, адже без Мессі структура пресингу "блаугранас" стане значно збалансованішою – так, їй не вистачатиме злагодженості, але в ній, принаймні, братиме участь вся команда. До цього варто додати вищий індивідуальний клас каталонців.

Барселона зараз дійсно дає максимальний шанс відібрати очки, але сума вищезазначених факторів змушує ставити саме на перемогу гостей.

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