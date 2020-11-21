Історична перша зустріч команд в УПЛ. Для динамівців це репетиція перед грою Ліги чемпіонів проти Барселони. Матч, як і онлайн-трансляція Інгулець – Динамо на "Футбол 24", стартував о 14:00. Луческу втратив аж 15 гравців основної обойми. Лавриненко видав вражаючу серію домашніх ігор – 5 поспіль нічиїх на старті своєї команди в УПЛ. Інгулець – один з 4 клубів, які не програли жодного домашнього матчу. Динамо ж у попередній грі зазнало дебютної поразки на внутрішній арені з новим тренером. Водночас на виїзді Київ став найкращою командою сезону (набрали 12 очок з 12), завдяки чому зберіг мінімальну перевагу над Шахтарем.

Інгулець – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Не маючи такої глибини складу, як Шахтар, Луческу змушений був не лише обійтися без 11 гравців, які виходили в основі цього сезону, але й кидати в бій всіх стартерів, хто тільки оговтався від коронавірусу. Команди почали в активному темпі. Ось тільки була одна велика проблема – багато біганини і мало тонкої думки. Інгулець великими силами закрився поблизу власного штрафного. Киянам доводилося брати гру на себе, аби на дриблінгу та швидкості створювати певну перевагу. А гол прийшов дуже легко і нізвідки. Караваєв далеко не вперше невдало подав, але Буяльський самовіддано накрив Сітчінаву, снаряд злетів у повітря туди, де зупинився Гармаш – крутий удар Дениса в падінні без шансів для Шуста.

Цей момент на 14 хвилині розвернувся дуже швидко, як і весь початок гри, за якою відверто скучили кияни. Причому це був перший удар у матчі, якщо не рахувати заблоковану спробу Козака, яка не мала особливих шансів спрацювати. Мабуть, найбільша проблема Луческу по грі Динамо ледь не зіграла на руку супернику й цього разу. Бартуловіч подав стандарт, Семенко між Забарним і Миколенком притулився і непогано пробив – над воротами. У тому моменті Гармаш грубо зіграв проти екс-динамівця Янакова. Жовта, після якої Михайличенко у паніці замінив би хавбека ще в перерві. Буяльський вривався у воротарський і падав після пасу Супряги, вміла гра Павлова у відборі, без пенальті.

З флангу на фланг переводять гості, дуже гаряче у периметрі Шуста. Після подачі Кендзьори Де Пена поцілив у стійку. Провал Бущана на виході, хаотична гра Динамо при черговому стандарті. Козак розстрілює, але VAR фіксує мінімальний, хоч і справедливий офсайд – гол скасовано. Де Пена класно закинув після штрафного, Шапаренко не переграв Шуста. Київ по суті грає без правого хавбека. Номінально там Шапаренко, але частіше в зону вривається Буяльський, який і ліворуч встигає загострювати. Подвійний удар гравців Інгульця вже в компенсований час. Забарному боляче, адже прийняв 18-річний центрбек на себе потужні постріли.

По перерві ще більша перевага Динамо, частіші моменти. Де Пена ідеально виміряв зі штрафного, екс-голкіпер Шахтаря блискуче витягнув з дев'ятки. Кендзьора замикав навіс Де Пени після кутового, знову Шуст тягне. А оце вже найкращий момент господарів. Сітчінава виграв повітря, Бущан у стрибку парирував. Вербіч на 63-й замінив Супрягу, який загубився вже наприкінці першого тайму, так і не повертавшись особливо. Інгулець традиційно гідно виглядає в рідних стінах. Команда Лавриненка, якому також не вдалося уникнути втрат, намагається здебільшого зусиллями Сітчінави (сміливо йде на 2-3 опонентів) зрівняти рахунок. А в обороні господарі встигають перекривати атаки гостей, тому гра зберігає інтригу.

Шапаренко спочатку не скористався нагодою, але потім подвоїв перевагу. І знову Гармаш! Розібрався Денис, покотив на вільного Миколу, точнісінький удар під стійку метрів з 20. Цітаішвілі на хвилин 10 замінив Де Пену. Буяльський залишається мотором атак. Віталій заслужив, щоб його шедевральний пас був втілений в асист, але Вербіч не влучив і все зіпсував. Янаков забив, але і тут справедливо скасовують взяття воріт через офсайд. Інгулець зазнав першої домашньої поразки в УПЛ за всю всторію своїх виступів. Команди ніби й завдали однакову кількість ударів (8:8), але статистика влучань у площину воріт набагато краще передає суть гри (2:7 на користь киян, які збільшують лідерську перевагу до 4 очок перед грою Шахтаря).