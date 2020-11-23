"Ми хочемо перемогти Барселону. Обидві команди мають філософію, ресурси, певні ідеї. Для нас дуже важливо здолати такого суперника. Згадую 2004 рік, коли Мессі починав. Ми з Шахтарем обіграли Барселону з Хаві та Іньєстою. Це був великий поштовх для розвитку футболу в Україні. Перемога над Барселоною може стати першим кроком на вершину для Динамо. Клуб давно не грав у груповому етапі Ліги чемпіонів, а такі протистояння допомагають повернутися в топ.

Динамо – Барселона: передматчева прес-конференція Кумана – причина відсутності Мессі й Де Йонга, вердикт команді Луческу

У нашому розпорядженні 13 гравців, які грали проти Інгульця. Готуємося в тому ж складі. Ніхто не додався і, на щастя, ніхто не випав. Вчора отримали негативні результати тесту Сидорчука та Циганкова. Вітя в кращому випадку буде готовий до суботньої гри, щодо Сергія подивимося на тренуванні. Дуже складно гравці входять після коронавірусу. Семеро повернулися перед Інгульцем. Вони ослаблені. Але мені потрібні зараз ці гравці. Тому довелося форсувати підготовку.

Повторити тактику Атлетіко? Динамо та Атлетіко – різні команди. Атлетіко платить за гравців 120 млн. Це показує рівень і статус команди. Сімеоне давно в клубі. Він побудував боєздатний колектив, досягав результатів. Зараз вони поступово виходять на найвищий рівень. Витрачаються як Манчестер Сіті та Барселона. Претендують на чемпіонство.

Динамо – Барселона: прогноз на матч ЛЧ – букмекери різко змінили свою думку

Барселона – це Барселона. Звичайно, Мессі дає перевагу в плані креативу, але без нього команда якісніше грає в обороні. Гравці в Барселону не потрапляють випадково. Там всі виконавці високого рівня. Є талановита молодь, яка вже й не молодь. Це одна з найкращих команд світу. Вони проходять через ненайкращий час, ситуація з Мессі вносить невизначеність, новий тренер. Але я впевнений, що Барселона пройде цей період і поверне свою силу", – заявив румунський фахівець.

Нагадаємо, що матч Динамо – Барселона відбудеться у вівторок, 24 листопада. Початок поєдинку 4-го туру групового етапу ЛЧ о 22:00.

Інгулець – Динамо: Київ нарощує лідерство, але жах Луческу триває – VAR оживляє, списаний герой і дебютант у тіні легенд