Це буде зустріч №12 в історії протистояння суперників. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Барселона на "Футбол 24", стартує о 22:00. Кияни поступилися на Камп Ноу 1:2, але могли як здобути значно кращий результат, так і поступитися з більшим рахунком. Зараз у команди Луческу все ще відчутні проблеми з COVID-19: в останньому матчі УПЛ обійшлися без 11 гравців основної обойми, однак це не завадило перемогти Інгулець та й більшість гравців потроху видужують. Водночас кадрова криза вдарила і по Барсі, яка в суботу поступилася Атлетіко. Команда Кумана виграла усі свої матчі першого кола Ліги чемпіонів, а ось у Прімері йде лише на 12 місці.

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Значно краще справи просуваються на груповому етапі головного єврокубка. Барселона взяла максимум очок за перше коло, тоді як Динамо – лише 1 бал. Гості приїдуть без Мессі, Фаті та ще 3 гравців, які виходили у стартовому складі на попередню зустріч команд. Киянам потрібно згадати веселі 90-ті, коли вони двічі били іспанську команду вдома. У разі поразки команда Луческу з великою імовірністю втратить навіть теоретичні шанси на прохід у плей-офф Ліги чемпіонів, хоча головним завданням залишається боротьба з Ференцварошем Реброва за 3 місце.

Динамо – Барселона: де дивитися матч онлайн

Гру традиційно показують кілька трансляторів на різних платформах. Де дивитися матч Динамо – Барселона онлайн? Зустріч покаже Volia Football 1 HD на MEGOGO, а також oll.tv. Крім того, в Україні матч транслює канал "Футбол 1", де о 21:00 стартує студія "Ніч Ліги чемпіонів", а о 23:55 вона продовжить свій ефір, обговорюючи результат і хід поєдинку. Можна переглянути зустріч і в інших країнах. На фото перелік каналів, які транслюють матч Динамо – Барселона в Ізраїлі, Афганістані, Африці, Близькому Сході, Великій Британії, Румунії, Португалії, Хорватії, Польщі, Франції, Італії тощо.