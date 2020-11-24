После жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов украинские болельщики и журналисты впоминали о 7:0 с Барселоной в 1997 году, однако ближе к поединку на Камп Ноу вдохновение исчезло. Во-первых, все омознали нынешний баланс сил, подтверждённый ничьей в Будапеште, а во-вторых – никто реально не верил, что "бело-синие" без кучи лидеров смогут показать на Камп Ноу что-то, кроме позорного разгрома.

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А зря! Динамо в Каталонии тяжело стартовало, но после перерыва разорвало Барсу на контратаках, забив чистый гол и не сыграв вничью лишь из-за странных решений лайнсменов. Кроме командного перформанса, киевляне выдали и ряд индивидуальных – в частности, Нещерет исполнил 11 сейвов, Жерсон впечатлил дриблингом, Цыганков сделал большое количество возвратов мяча, а Шабанов раскрылся в роли левого фулбэка.

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С того матча прошел почти месяц. За это время количество недоступных для Мирчи Луческу футболистов достигло пятнадцати, однако и Барселона не стала играть лучше – а в Киев каталонцы привезут ослабленній состав без Месси, де Йонга, Пике, Фати и Роберто. В Лиге чемпионов "блаугранас" де-факто обеспечили выход из группы, но в чемпионате они идут на тринадцатой позиции – на выходных их уверенно вынес Атлетико. Все мысли подопечных Рональда Кумана сейчас сконцентрированы именно на Ла Лиге, поэтому киевляне даже на фоне кадровых потерь имеют шанс побороться за ничью. Если не больше.

Барса по праву занимает позорное место в Примере. Команда не имеет идей относительно взлома плотной обороны – в матче с Атлетико в штрафную мадридцев прошёл всего один проникающий пас низом, а основным способом отправки мяча к нападающим стали подачи. Можно было бы списать эту проблему на стиль "матрасников", однако идентичная ситуация наблюдалась с Алавесом, игравшего вдесятером, и с Хетафе.

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В обороне же у каталонцев собраны медленные, привозные, непрофильные игроки или явно атакующие игроки. При этом каталонцы играют с одной из самых высоких линий защиты в Ла Лиге и ЛЧ. За это Барсу постоянно наказывают быстрые нападающие – достаточно вспомнить хотя бы матч Динамо на Камп Ноу.

Правда, в Лиге чемпионов "сине-гранатовые" выступают на порядок эффективнее, набрав девять очков и заслуженно разгромив Ювентус (пусть и при трёх отмененных голах Мораты). Вероятно, здесь имеет место везение с группой – у туринцев слишком неопытный тренер, а Ференцварошу с Динамо не хватает класса. Впрочем, стоит отметить и прессинг Барселоны: по интенсивности он один из худших в Испании, но на отдельных отрезках игры каталонцы умеют подавить соперника – именно так произошло с Динамо на старте выездного матча. "Блаугранас" правильно двигаются во время прессинга, но из-за отсутствия Месси в этой работе давление выглядит несогласованныи и крайне рискованным. Сегодня Месси не будет – и это не очень хорошие новости для обороны киевлян.

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В конце концов, не стоит забывать о таких банальных вещах, как класс. Темп и точность передач, количество ударов, ожидаемые голы – по этим и другим показателям Барселона является лучшей в нашей группе. Да, это уязвима команда, но мастерство исполнителей прощает "блаугранас" очень много – и очень мало прощает сопернику.

Динамо начинало сезон интересно. Мирча Луческу сделал ставку на владение, ограничил количество рискованных решений вроде дальних ударов и атак большими силами, но команда при этом стала острее. Киевляне неплохо научились играть и автобусом, что доказали матчи против Шахтера и Барселоны. Футболисты прогрессировали, а мелкие неудачи вроде ничьих с Десной и Зарей были действительно случайными. Осенью проблем стало больше, но до матча на Камп Ноу особых претензий не возникало – "бело-синие" в сложных кадровых условиях давали результат, радовали продуманной тактикой и периодически устраивали перформансы.

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Впрочем, в последнее время на душе стало тревожно. Динамо выбегает на три километра меньше, чем летом, Шахтер в Классическом устроил разгром (хотя и не по игре), а в субботнем поединке с Ингульцом "бело-синие" пропустили аж 10 контратак – это больше, чем за девять первых туров вместе взятых. При этом киевляне допустили огромный брак при передачах (более 18%), а герой матча – Гармаш – постоянно забывал о своей позиции и стал лидером по потерям мяча. Да и вообще в центре поля динамовцы побили рекорд по потерям. Нервными также оказались поединки с СК Днепр-1 и Александрией.

В целом же заметно, что в последних матчах Динамо перестало показывать осторожный "горизонтальный" футбол с большим количеством подготовительных пасов – теперь команда действует агрессивно и навязывает гигантское количество единоборств, однако теряет темп и сильно раскрывается. Прямо как с Брюгге или Мальме. Конечно, в матче против Барсы "бело-синие" будут играть в другой футбол, но отсутствие дисциплины и брак при ТТД нужно убирать срочно. Кроме того, стоит что-то с верховыми подачами соперника, вводящих защитников в транс – голы Мораты и Пике прилетали именно после банальных навесов, потому что центрбэк не имеет права смотреть исключительно на мяч!

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Сила же Динамо кроется в центре поля, где хавбеки не опускают средний уровень точности передач ниже 90% и классно подстраиваются под изменения тактического положения. Буяльский так и вовсе может считаться лучшим украинским футболистом УПЛ – он эффективно открывает и атакует зоны на чужой трети, умело подыгрывает и завершает. Сильные качества в центре стоит совместить с продуманной работой от обороны и скоростью атакующих игроков. В конце концов, важно просто не перегореть на старте. Как показывает опыт, в матчах против Барсы этого набора бывает достаточно.

Кадровая ситуация

В заявку Барселону не попали Месси и де Йонг, которым Рональд Куман решил предоставить отдых. Кроме них, в матче на НСК Олимпийский не примут участия Пике, Фати, Роберто, Бускетс, Умтити и Араужо, которые были повреждены. Дисквалифицированных в составе каталонцев нет.

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У Динамо из-за COVID-19 не сыграют Родригес, Сирота, Дуелунд, Попов, Леднев, Шабанов и Андриевский, а Цыганков с Сидорчуком пока не восстановились от инфекции. Вероятно, к матчу тоже не будут готовы Нещерет и Бойко, которые лишь недавно выздоровели от коронавируса – впрочем, они попали в заявку. Бурда, Тимчик, Костевич и Русин продолжают залечивать травмы.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Барселона

Динамо: Бущан – Кендзёра, Забарный, Миколенко, Караваев – Шепелев, Буяльский – Де Пена, Шапаренко, Вербич – Супряга

Барселона: тер Штеген – Дест, Мингеса, Лангле, Альба – Пьянич, Аленья – Дембеле, Коутинью, Педри – Гризманн

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Трудно что-то прогнозировать в нынешнюю коронавирусную эпоху, да ещё при таких Динамо и Барселоне. Очевидно, что гости выступают фаворитами встречи – букмекеры даже на ничью дают коэффициент, близкий к пяти. Впрочем, ставки в футбол не играют.

У Барселоны заметны очень серьезные проблемы с раскрытием "автобусов" – "блаугранас" имели трудности даже с Ференцварошем и Алавесом. Против Динамо каталонцам было проще, но тогда они были очень мотивированы, а в старте вышли Месси, Фати и де Йонг. Сегодня же вполне можно ожидать неожиданные фамилии в старте, ведь матч, во многом, уже не нужен Барсе. Закрыться против такой команды в родных стенах будет полегче. Дальнейший рецепт успеха знает и ребёнок – следует компактно расположиться, отобрать мяч и в одну-две передачи выводить быстрых исполнителей в контратаку.

Проблема заключается в том, что из реально скоростных исполнителей остался лишь Супряга, который не забивает в течение двух месяцев. Вероятно, не будет и Нещерета, который благодаря шикарной работе ногами позволял выходить из-под агрессивного прессинга через вратаря. Это очень плохо, ведь без Месси структура прессинга "блаугранас" станет значительно более сбалансированной – ей будет не хватает слаженности, но в ней, по крайней мере, будет участвовать вся команда. К этому следует добавить высокий индивидуальный класс каталонцев.

Барселона сейчас действительно даёт максимальный шанс отобрать очки, но сумма вышеупомянутых факторов заставляет ставить именно на победу гостей.

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