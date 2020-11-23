Наставник Динамо Мірча Луческу зібрав 24-х футболістів на тренуванні перед поєдинком 4-го туру групового етапу проти Барселони, повідомляє dynamomania.

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Голкіпери: Георгій Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет, Валентин Моргун.

Захисники: Віталій Миколенко, Олександр Караваєв, Томаш Кендзьора, Денис Попов, Ілля Забарний, Антон Боль, Данило Скорко.

Півзахисники: Тудор Белуце, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Карлос де Пена, Богдан Лєднєв, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі.

Нападники: Клейтон да Сілва, Владислав Супряга, Артем Бєсєдін.

Сергій Сидорчук та Віктор Циганков займалися окремо. У матчі з Барселоною вони не зіграють.

Нагадаємо, 24 листопада Динамо прийматиме Барселону в рамках 4-го туру групового етапу ЛЧ, початок о 22:00. Наразі підопічні Луческу розташувались на третій сходинці у групі, маючи в активі лише один заліковий бал.

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