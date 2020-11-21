Центральним матчем 10-го туру Ла Ліги, безумовно, стала зустріч між Атлетіко та Барселоною в Мадриді. Її очікували через Суареса, у якого залишились особисті рахунки з каталонським клубом, однак гучна афіша залишилась покриватися пилюкою до кращів часів – Луїс захворів на коронавірус. "Блаугранас", своєю чергою, не могли розраховувати на допомогу травмованих Фаті та Бускетса, але до поєдинку проти колишньої команди був готовий Грізманн. Варто відзначити і вихід Дембеле в основі.

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Матч почався без розвідки. Вже на 3-й хвилині Барселона могла відкрити рахунок внаслідок прострілу Дембеле з правого флангу, який Грізманн замикав ударом метрів з шести. М'яч пройшов над поперечкою, а Атлетіко одразу ж відповів пострілом Сауля метрів з 20-ти у ліву дев'ятку – тер Штеген парирував! Після цього команди розмінялися низкою стандартів та перспективних атак без гострого завершення. Один з кутових мадридців на 12-й хвилині перетворився у затяжний перекат з флангу на фланг, який приспав оборону гостей – цим і скористався Корреа, який виконав проникну передачу на правий край штрафного. Туди увірвався Льоренте, який потужно пробив у верхній кут – поперечина врятувала Барсу!

Здавалося, що ось-ось оборона однієї з команд дасть тріщину, але цього не сталося. Матч швидко скотився до позиційної боротьби, в якій мадридці намагалися підчатувати суперника на контратаці, а контрвипади гостей спокійно зривалися фолами на жовту картку. Барселона непогано виглядала лишень на правому фланзі, однак діяла шаблонно – Дембеле вривався на правий край штрафного та виконував крос, а далі гості або заробляли кутовий, або просто відходили в глибину. До 40-х хвилин найцікавішим епізодом на полі стала поломка гарнітури головного арбітра.

Набагато веселіше було в ендшпілі першого тайму. Одним із дзвіночків стало закидання з глибини на Карраско та подальший простріл під замикання Корреа, який стався на 39-й хвилині. Барсу врятував офсайд, а за дві хвилини каталонці відповіли своїм моментом: Альба знайшов Мессі на лівому краю карного майданчика, віддав проникний пас, а Лео вистрілив з гострого кута низом – точно в руки Облаку! Після цього гості забрали м'яч під контроль, але помилок в останній третині поля було занадто багато. Зрештою, одне з перехоплень мадридців вже у компенсований час завершилась лонгболом Корреа по лівому напівфлангу на Карраско. Нічого б страшного не сталося, якби тер Штеген не вийшов на перехоплення аж у центр поля – Яннік прокинув йому м'яч поміж ніг та забив у порожні ворота! 1:0! Саме з цим рахунком команди пішли на перерву.

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На другий тайм команди вийшли без замін. Барселона прогнозовано швидко захопила ініціативу й почала потихеньку притискати Атлетіко. Спочатку моментів не виникало, однак на 55-й та 57-й хвилинах після подач з лівого флангу Лангле двічі пробивав головою з лінії воротарського – в обох випадках м'яч відправився до рук Облака. Рональд Куман одразу ж додав до атаки Коутінью, але рівно за хвилину каталонців спіткала невдача – травму отримав Піке. Його на 62-й хвилині змінив Дест.

На 60-х хвилинах, однак, Барселона тримала свою перевагу. Зокрема, на 65-й класний постріл з лету повз правий кут вдався Дембеле, а на 67-й з дистанції стріляв П'яніч (вище воріт). Атлетіко дисципліновано оборонявся, але про атаки в цей період навіть не думав. Втім, поступово мадридці відчули депресивність і безідейність рухів на своїй третині поля. Це одразу перегорнуло гру: "матрацники" проводили кутові серіями, вигравали всі підбирання, а на 73-й хвилині ледь не подвоїли перевагу – спочатку абсолютно вільний Феліш летів на замикання подачі Тріпп'єра (Жоао не вистачило зросту), а потім Карраско з лівого краю штрафного вистрілив у дальній кут. М'яч пролетів поруч зі стійкою. Дієго Сімеоне, оцінивши слабкість каталонців у повітрі, одразу ж кинув у бій Косту. Через 10 хвилин Ель Чоло випустив у допомогу Лемара та велетня Кондогбія.

Ендшпіль зустрічі виглядав непогано. На 81-й хвилині Мессі отримав право на штрафний удар, але постріл з 25 метрів Хіменес зачепив головою. Після розіграшу кутового пішла подача з правого флангу точно на Грізманна – Антуан пробив прямо в руки Облаку! Атлетіко відповів ударом Карраско з лінії карного майданчика на трибуни, а Рональд Куман у відчаї випустив Брейтвейта та Трінкау. Пішли удари з дистанції; більшість заблокували захисники, однак постріл Дембеле на 89-й дуже неприємно зрикошетив – на щастя для господарів, м'яч пройшов повз ворота. Мадрид огризався контратаками.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Атлетіко. "Матрацники" набрали 20 очок і піднялися на другу позицію в турнірній таблиці, порівнявшись з лідером – Реал Сосьєдадом. Барселона, маючи в активі 11 залікових балів, тримається на десятій сходинці.

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