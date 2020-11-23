Команді Луческу сильно пощастило, адже за останню декаду аргентинський геній відіграв майже усе, не враховуючи кількох серйозних травм. Тим паче, жива легенда Барси воліє не пропускати поєдинки найпрестижнішого єврокубка, зазвичай він виходить на поле навіть тоді, коли "блаугранас" достроково вирішують усі турнірні завдання. Зрештою не варто забувати, що у боротьбі вічних антагоністів сучасності Мессі наразі програє Кріштіану титул найкращого снайпера в історії ЛЧ – 118 проти 130-ти. Утім вік бере своє. 33-річний "Блоха", вочевидь, не витримує божевільного пандемічного графіку з тривалими перельотами і південноамериканськими зарубами на висоті. Він залишився вдома, аби перевести подих.

Грізманн вибухнув через Мессі перед матчем з Динамо

Іспанська преса полюбляє спекулювати "мессізалежністю", мовляв будь-який великий клуб не повинен бути заручником форми або травм одного гравця. Звісно, Барселона з Лео і без нього – це дві різні команди, але чи справді все настільки погано? Недавнє протистояння з Бетісом продемонструвало трохи інше – команда грає широко, краще пресингує, намагається максимально використовувати атакувальний потенціал усіх форвардів, але зараз не про це. Статистичне дослідження порталу BeSoccer, проведене на старті нинішньої кампанії, мабуть, розчарує віце-чемпіонів України. Починаючи з сезону 2008/09 "кулес" провели 730 поєдинків, Мессі – 632. Тобто, каталонцям довелося змагатись без свого лідера 98 разів, і катастрофи не сталось.

Інфографіка: результати Барси з Мессі та без нього з сезону 2008/09 (матчі, перемоги, поразки і нічиї)

Швидкий аналіз статистики цього періоду дозволяє стверджувати, що втрата Мессі – далеко не вирок для титулованого іспанського гранда. Можливо, Барса втрачає якийсь особливий шарм, але відсоток перемог навіть мінімально вищий. З аргентинцем на полі "блаугранас" виграють 71,34% усіх матчів, без нього – 72,92%. Цікаво, що шанси Динамо суттєво зростуть, якщо кияни відзначаться першими. Річ у тім, що разом з Лео каталонці частіше організовують камбеки – 18,2% матчів, у яких доводилось наздоганяти. Остання цифра помітно знижується, коли капітан переглядає поєдинки вдома по телевізору або на трибунах Камп Ноу – 12,5%.

Після приходу Рональда Кумана картина не змінилась, ба більше, ''кулес'' не виграли жодного матчу, пропустивши першими: Алавес (1:1), Реал (1:3), Хетафе (0:1), Севілья (1:1), Атлетіко (0:1). Сам Лео грав від свистка до свистка, але витягнути команду на власних плечах не зумів. На Ванда Метрополітано він був блідою тінню самого себе: втратив 23 м'ячі і майже не комбінував з партнерами по атаці. Мадридські ЗМІ нещадно критикували 6-разового володаря "Золотого м'яча" за пасивний футбол і небажання пресингувати. Зокрема, один з експертів популярного телешоу El Chiringuito заявив, що Мессі зараз й близько не перебуває на рівні Роналду, Неймара, Мбаппе або Лєвандовскі.

Gol de Messi vs Dinamo Kiev

Champions 09/10 pic.twitter.com/yPFN2jSS9I — AB (@ArchivoBen) November 23, 2020

Повертаючись до статистики, зазначимо, що відсутність аргентинця досі не мала згубного впливу на результативність команди. Баланс забитих м'ячів з Лео і без нього – майже ідентичний (2,58 і 2,59 відповідно). Парадокс в іншому. Виявляється, Барса обороняється трішки ефективніше, коли Мессі немає. Каталонці пропускають в середньому 0,78 м'ячів за гру. Натомість, за наявності живого-здорового Лео "кулес" отримували у власні ворота 0,85 гола. Щоправда, йому здебільшого дозволяли перепочити у матчах зі слабкими суперниками.

У минулому сезоні Барса втратила свого капітана і найбільшу зірку на 5 стартових турів Ла Ліги. Команда відразу ж провалила іспит в Більбао – феноменальна бісіклета у виконанні Адуріса принесла баскам дивовижну домашню перемогу на останніх хвилинах (1:0). Потім був один з найкращих поєдинків сезону проти Бетіса (5:2), чергова гостьова осічка з Осасуною (2:2), гольовий фестиваль у матчі з Валенсією (5:2) і комфортний тріумф на Колісеум Альфонсо Перес (2:0). Поки Лео заліковував травму, Антуан Грізманн і Ансу Фаті демонстрували дуже якісний футбол. Якщо юний вундеркінд точно не зіграє у Києві через травму меніска, то французький форвард повинен з'явитись з перших хвилин. Динамо для нього – той рідкісний шанс вийти з тіні Мессі.

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