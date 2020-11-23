Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Барселона на "Футбол 24", стартує о 22:00. Кияни знекровленим через коронавірус складом поступилися на Камп Ноу 1:2, але могли як здобути значно кращий результат, так і поступитися з більшим рахунком. Зараз у команди Луческу також відчутні проблеми з COVID-19: в останньому матчі УПЛ обійшлися без 11 гравців основної обойми, та це не завадило перемогти Інгулець. Водночас кадрова криза вдарила і по Барсі, яка на вихідних поступилася Атлетіко. Команда Кумана виграла усі свої матчі першого кола Ліги чемпіонів, а у Динамо лише 1 бал. Це буде зустріч №12 в історії протистояння суперників.

Жахливі кадрові проблеми – Барселона залишилась з одним центрбеком перед Динамо

Кияни двічі перемагали вдома, одного разу на виїзді, але було це ще в далеких 90-х. Останній поєдинок у рідних стінах динамівці програли каталонцям 1:2 в ЛЧ 2009/10. Усе вирішив гол Мессі. Барселона тріумфувала тричі поспіль у виїзних матчах проти українських команд. Крім згаданої зустрічі в Києві, це ще дві дуелі проти Шахтаря... Луческу. Навіть нічия остаточно гарантує "синьо-гранатовим" вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, якщо Ференцварош не обіграє Ювентус. Українцям же будь-які очки життєво важливі в боротьбі з командою Реброва за 3 місце, адже шанси на 2 рядок дуже скромні.

Динамо Київ – Барселона: прогноз букмекерів на матч

Ще в понеділок зранку фахівці бачили очевидним фаворитом гостей. Коефіцієнт на перемогу іспанського "середняка" (лише 12 місце після 8 турів Прімери) був досить низький (1,45). Нічию букмекери оцінювали у 4,9. А ось у перемогу Динамо вірили найменше (7,1). Водночас не прогнозували розгромної поразки команди Луческу. Поразку українців з різницею у 3 і більше голів букмекери вважали менш імовірною, ніж просто перемогу гостей. Найбільше фахівці вірили в рахунки 1:2 на користь Барси (8,5) та 0:2 (8,8).

Динамо – Барселона: Мессі та ще кілька лідерів каталонців не потрапили до заявки на матч ЛЧ

Цікаво, що третім за імовірністю результатом була нічия 1:1 з коефіцієнтом, що множила кожну поставлену гривню у трохи менше ніж 10 разів. Однак після новин про відсутність Мессі, Де Йонга, Піке, Бускетса та низки інших зіркових футболістів у складі каталонців розклади суттєво змінилися. Перемога Барселони стала оцінюватися в 1,63, а тріумф Динамо – у 5,3. На нічию можна поставити з коефіцієнтом 4,3. Загалом прогнозують видовищний матч мінімум з 3 забитими м'ячами. Найбільш імовірним після мінімальної поразки киян (коф 8,3 на 1:2) почали вважати нічийний підсумок 1:1 (8,5).