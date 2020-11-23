У найближчі дні керівництво Барселони обговорить з головним тренером команди кандидатури захисників на заміну Жерару Піке, повідомляє Marca. Іспанець вибув з гри приблизно на півроку.

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У Барселоні розуміють необхідність підписання нового захисника. З іншого боку, каталонці не можуть дозволити собі дорогий трансфер. Оптимальним варіантом для "синьо-гранатових" є оренда гравця до кінця сезону. Але перед виходом на трансферний ринок Барселоні потрібно спочатку домовитися зі своїми футболістами про зниження зарплати.

Річ у тім, що каталонським клубом править тимчасове керівництво. Це правління не має повноважень здійснювати великі витрати. Єдина надія на останній тиждень січня, коли у клубу вже повинен з'явитися новий президент.

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Нагадаємо, Жерар Піке зазнав пошкодження внутрішньої бічної зв'язки правого коліна 3-го ступеня і часткового розриву передньої хрестоподібної зв'язки у матчі проти мадридського Атлетіко (0:1).