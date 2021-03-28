"Сьогодні почалась дружба між київським та бухарестським Динамо? Я би сказав, що не сьогодні. Вона почалася з підписання контракту паном Луческу. Усі розуміли, що Динамо Бухарест та Мірча Луческу мають тісний зв’язок. Тому на прохання Луческу допомогти клубу, який перебуває у тяжкому фінансовому стані, ми зробили все можливе для того, аби цей матч відбувся і, завдяки підтримці своїх палких прихильників, бухарестський клуб зібрав кошти, аби продовжити своє футбольне життя.

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Насамперед, це благодійний матч. По друге, це свідчення того, що починається новий період дружби між двома клубами. По-третє – це можливість продемонструвати, що попри те, що на сьогодні більшість гравців перебувають у збірних, національних та молодіжних, у Динамо є надійний резерв. Я маю на увазі тих гравців, які грали у другому таймі. Це молодь, перспектива, майбутнє київського Динамо.

Але і ті футболісти, які не були залучені до своїх збірних, на мою думку, продемонстрували пристойний футбол. Вони заслуговують на подяку за сьогоднішній матч. Той самий Гармаш продемонстрував другу молодість. Хто вразив найбільше? Скажу відверто – кожен із гравців, які були на футбольному полі у другому таймі, а в кінці гри у складі було 11 молодих гравців. Важко когось одного виділити. Не наважусь цього зробити. Але думаю, це не моє завдання, а завдання пана Луческу.

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Уся ця молодь надихає на хороше майбутнє, насамперед, для них самих. Важливо те, як вони будуть ставитися до тренувань, поведінки в побуті, чи будуть вони порушувати режим. На сьогодні існує багато речей, яких не було в нашому поколінні – це технології, гаджети, різні ігри. А у нас це були лише футбол, кіно і доміно. А нове покоління має зрозуміти, при всьому тому, що світ розвивається в іншому напрямі, що футбольне життя недовге. Якщо ти хочеш втілити в життя свою футбольну мрію, маєш належним чином ставитися до свого побуту", – поділився Григорій Суркіс у коментарі Dynamo TV.

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