Товариський матч

Динамо Київ – Динамо Бухарест – 3:0

Голи: Клейтон, 22, Лєднєв, 41, Хондак, 90

Стартовий склад Динамо Київ: Бойко (Моргун, 78), Сідклей (Кузик, 82), Шепелєв (Горбач, 87), Кендзьора (Скорко, 63), Тимчик (Біловар, 71), Андрієвський (Хондак, 87), Гармаш (Ванат, 46), Буяльський (В. Волошин, 46), Де Пена (Н. Волошин, 46), Лєднєв (Михайленко, 71), Клейтон (Надольський, 78).

Стартовий склад Динамо Бухарест: Мітровіч, Еманн, Бежан, Григоре, Крецу, Рауце, Сореску, Стан, Молдовяну, Блейджа, Фаббріні

Якщо ви раптом пропустили, то нагадаємо, що звітний матч пройшов у рамках допомоги румунському клубу. Бухарестське Динамо переживає складні фінансові часи, а на цей поєдинок продавалися електронні квитки. Ба більше, всі витрати щодо організації матчу на себе взяла київська сторона. Таким чином Мірча Луческу мав можливість зустрітися зі своєю колишньою командою та дати ігрову практику гравцям, які не поїхали у національні збірні. Стартовий склад українців виглядав цілком бойовим – з таким в УПЛ можна спокійно боротися за пряму путівку в Лігу Європи.

На перших хвилинах гострішими були гості. Не можна сказати, що вони володіли величезною перевагою. Йдеться більше про індивідуальні помилки, яких припускалася експериментальна лінія захисту киян. До по-справжньому гольових моментів біля воріт Бойка так і не дійшло. Чого не скажеш про протилежну частину поля. На 11-й хвилині хорошу можливість втратив Лєднєв, який не упіймав м'яч на ногу як слід після скидання від Тимчика.

Ближче до середини тайму українське Динамо цілковито забрало ініціативу. Кияни атакували багато і різноманітно – флангами і через центр, короткими передачами і навісами. У таких випадках кажуть, що гол – лише питання часу. Так і сталося. Господарі розіграли аут біля центральної лінії. Клейтон відіграв на Де Пену і побіг у штрафний суперника, поки партнери проходили оборону передачами. Зрештою, м'яч дістався Гармашу, який прострілив уздовж воріт, а дальній стійці вже чатував Клейтон – 1:0.

Румуни не змогли відреагувати на пропущений м'яч. Точніше кияни не дали. Команда Мірчі Луческу закріпилася на чужій половині й прагнули забити вдруге. Найактивнішими були флангові захисники – Сідклей і Тимчик – та пара в середині поля – Гармаш і Буяльський. Дуже старався Лєднєв, але у його діях було забагато метушні. Щоправда, це не завадило свій м'яч таки забити. Знову скидав Тимчик, Богдан потужно вистрілив по центру, а голкіпер завалився у кут – 2:0. На цьому команди й пішли у роздягальні.

Після перерви Мірча Луческу очікувано зробив кілька замін. Ванат вийшов замість Гармаша, Вікентій Волошин – Буяльського, Назарій Волошин – Де Пени. Це не похитнуло позиції киян, які продовжували тиснути на ворота суперників. Однак румуни почали уважніше діяти поблизу власних воріт, агресивніше йти у відбір, страхувати один одного. В атаці гучно про себе заявити румуни змогли після години зіграного часу. Це Міхай потужно пробив з-за меж штрафного – поруч зі стійкою.

Кияни, хоч і почали менше створювати моментів, досі тримали ситуацію під контролем. Про зони активних дій красномовно говорить статистика кутових. На 65-ту хвилину господарі мали перевагу за цим показником 6:1. Саме з цього стандартного положення прийшов найефектніший момент у матчі. Після подачі Андрієвський бив у дотик із зони напівкола – Мітровіч у ефектному стрибку витягнув м'яч з-під поперечини. Згодом перспективну атаку розігнали брати Волошині, але вже у чужому штрафному було забагато метушні, й момент для удару був втрачений.

В останні 10 хвилин гра стала рівною. Річ не в тому, що гості вирішили влаштувати штурм. Просто Мірча Луческу випустив ще більше молоді. Жоден гравець київського Динамо не провів на полі увесь матч. Найбільше практики отримали Андрієвський, який грав центрбека, та Шепелєв. Однак навіть на фоні української молоді Бухарест не зміг продемонструвати чогось по-справжньому небезпечного. Ба більше, рахунок навіть став розгромним. Після удару Назара Волошина Мітровіч врятував, перевівши на кутовий. А після подачі Данило Хондак замкнув головою, встановивши остаточний рахунок – 3:0.