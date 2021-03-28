"Сегодня началась дружба между киевским и бухарестским Динамо? Я бы сказал, что не сегодня. Она началась с подписания контракта господином Луческу. Все понимали, что Динамо Бухарест и Мирча Луческу имеют тесную связь. Поэтому по просьбе Луческу помочь клубу, который находится в тяжелом финансовом состоянии, мы сделали все возможное для того, чтобы этот матч состоялся и, благодаря поддержке своих горячих сторонников, бухарестский клуб собрал средства, чтобы продолжить свою футбольную жизнь.

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Прежде всего, это благотворительный матч. Во-вторых, это свидетельство того, что начинается новый период дружбы между двумя клубами. В-третьих – это возможность продемонстрировать, что несмотря на то, что сегодня большинство игроков находятся в сборных, национальных и молодежных, у Динамо есть надежный резерв. Я имею в виду тех игроков, которые играли во втором тайме. Это молодежь, перспектива, будущее киевского Динамо.

Но и те футболисты, которые не были привлечены в свои сборные, по моему мнению, продемонстрировали приличный футбол. Они заслуживают на благодарность за сегодняшний матч. Тот самый Гармаш показал вторую молодость. Кто поразил больше всего? Скажу откровенно – каждый из игроков, которые были на футбольном поле во втором тайме, а в конце игры в составе было 11 молодых игроков. Трудно кого-то одного выделить. Не осмелюсь это сделать. Но думаю, это не моя задача, а задача господина Луческу.

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Вся эта молодежь вдохновляет на хорошее будущее, прежде всего, для них самих. Важно то, как они будут относиться к тренировкам, к своему поведению в быту, будут ли они нарушать режим. Сегодня существует много вещей, которых не было в нашем поколении – это технологии, гаджеты, различные игры. А у нас это были только футбол, кино и домино. А новое поколение должно понять, при том, что мир развивается в другом направлении, что футбольная жизнь недолгую. Если ты хочешь воплотить в жизнь свою футбольную мечту, должен надлежащим образом относиться к своему быта", – поделился Григорий Суркис в комментарии Dynamo TV.

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